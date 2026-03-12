Un detenido en Torrevieja con un coche robado intenta huir del cuartel y rompe la barrera de acceso al saltar

La Guardia Civil ha detenido en Torrevieja a dos hombres de 36 y 32 años y de origen lituano cuando circulaban por el municipio con un vehículo de alta gama -Porsche Macan- valorado en más de 80.000 euros que había sido sustraído en el Reino Unido el pasado año.

Uno de los implicados intentó darse a la fuga la carrera al llegar al cuartel de Torrevieja y en la huida rompió la barrera de acceso al tropezar en el salto, por lo que resultó herido en un hombro. Los dos arrestados pasaron a disposición judicial y ambos quedaron en libertad tras ser asistidos por la abogada Lucía Ros García.

Los hechos ocurrieron durante la mañana del pasado 5 de marzo en la avenida Rosa Mazón Valero, cuando agentes del Puesto Principal de la Guardia Civil de Torrevieja se encontraban realizando labores de seguridad ciudadana. Durante el servicio observaron un vehículo de alta gama con matrícula del Reino Unido ocupado por dos varones y comprobaron que carecía del distintivo obligatorio que identifica el país de origen del vehículo.

Ante estas irregularidades, los agentes procedieron a realizar una inspección más exhaustiva del turismo y comprobaron que el número de identificación del vehículo (VIN) presentaba signos de manipulación en diferentes puntos, no ajustándose a los estándares de fabricación y calidad propios de la marca. Tras realizar las comprobaciones pertinentes y obtener los datos reales del vehículo, se verificó que el mismo había sido sustraído el pasado año en el Reino Unido.

Asimismo, los agentes detectaron que el acompañante del conductor se había identificado inicialmente con un pasaporte cuya fotografía no correspondía aparentemente con su verdadera identidad.

Por ello, tanto el conductor como su acompañante fueron detenidos como presuntos autores de los delitos de falsedad documental y receptación del vehículo sustraído. Además, se comprobó que el acompañante, al que le constaban antecedentes por delitos contra la salud pública y organización criminal, tenía una orden europea de detención y entrega (OEDE), aunque este extremo finalmente se descartó, según fuentes cercanas al caso.

Los detenidos fueron trasladados a dependencias del Puesto Principal de la Guardia Civil de Torrevieja para continuar con las gestiones. Una vez en las instalaciones, cuando se abrió la puerta del vehículo oficial, el acompañante intentó huir a la carrera en presencia de los agentes, saltando la barrera de acceso a las dependencias. Durante el salto fracturó la barrera y se causó diversas lesiones. El sospechoso pudo ser alcanzado y reducido los agentes y también se le imputó u delito de daños por romper la barrera de acceso del cuartel.

Los dos detenidos, junto con el vehículo recuperado, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, donde fueron asistidos por la abogada Lucía Ros García y se decretó su puesta en libertad con medidas cautelares a la espera de juicio.