Detenido un cartero en La Vila Joiosa por robar cartas de Pokémon y otros juegos para coleccionistas

La Guardia Civil ha detenido a un trabajador de una empresa de servicios postales, de 39 años y vecino de La Vila Joiosa, por sustraer cartas de juegos, entre ellos Pokémon, que fueron adquiridas por correo por varios coleccionistas que no las recibieron y presentaron denuncias. El cartero, que carecía hasta ahora de antecedentes, ha sido imputado por seis delitos de hurto y otros seis de descubrimiento de secretos e infidelidad en la custodia de documentos.

Los hechos se remontan al pasado mes de febrero en La Vila Joiosa, cuando el propietario de un establecimiento dedicado a la venta de cartas coleccionables de diferentes juegos recibió la visita de una persona interesada en vender varias cartas.

Durante la revisión del material ofrecido, el comerciante reconoció entre ellas algunas cartas que tanto él como otros miembros de la comunidad de la tienda habían adquirido en distintos países como Portugal, República Checa, Francia y España. Sin embargo, dichos envíos nunca llegaron a sus destinatarios, ya que supuestamente habían sido extraviados por los servicios postales encargados de su entrega.

Cartas de juego recuperadas. / INFORMACIÓN

Ante esta circunstancia, se procedió al visionado de las imágenes de las cámaras de seguridad del establecimiento, lo que permitió identificar a la persona que intentaba vender las cartas. Las gestiones realizadas posteriormente permitieron determinar que se trataba de un trabajador de la empresa de servicios postales encargado de la distribución de los envíos que no habían llegado a sus destinatarios en el mismo municipio.

Envíos no entregados

A raíz de estos hechos, el Puesto Principal de la Guardia Civil de La Vila Joiosa inició una investigación sobre su actividad, detectándose más envíos que no habían sido entregados a sus destinatarios. Los denunciantes señalaron que llevaban años comprando cartas coleccionables sin haber tenido problemas con la recepción de los envíos.

Sin embargo, desde finales de octubre del pasado año comenzaron a producirse incidencias, ya que varios paquetes dejaron de llegar a sus destinatarios, lo que generó una creciente preocupación entre la comunidad de coleccionistas y jugadores de esta localidad.

Las investigaciones permitieron comprobar que la contratación del individuo por parte de la empresa postal coincidía temporalmente con el momento en el que comenzaron a desaparecer los envíos. Además, el mismo tenía acceso a los sobres que contenían las cartas.

El pasado 27 de febrero fue detenido el cartero y los agentes pudieron recuperar 185 cartas pertenecientes a distintos juegos y series muy conocidas, que el detenido aún conservaba en su poder y que procedían de las sustracciones realizadas durante su jornada laboral.

Por el momento se desconoce el valor exacto de las cartas recuperadas, ya que se trata de juegos de cartas coleccionables, también conocidos como TCG ("Trading Card Game"), cuyo precio puede fluctuar en el mercado dependiendo de su rareza, jugabilidad, demanda, estado físico, edición y de diversos parámetros de coleccionismo, siendo actualmente una nueva forma de especular e invertir entre sus aficionados.

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Hasta el momento se han presentado seis denuncias, aunque tras las gestiones realizadas con la comunidad afectada, no se descarta que pueda aumentar el número de perjudicados.