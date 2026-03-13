Detienen a dos menores por asaltar a dos jóvenes en Alicante y apuñalar a una de ellas para robar un móvil

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a dos menores colombianos de 16 y 17 años como presuntos autores del robo con violencia y lesiones sufrido el pasado 11 de febrero por dos jóvenes españolas en una calle del barrio de San Antón, cerca del Parque de Bomberos de la avenida Jaime II. Una de las víctimas, de 19 años, recibió al menos dos puñaladas y a su amiga le robaron un teléfono móvil y documentación personal.

Los hechos sucedieron poco antes de las 21 horas del pasado 11 de febrero. Según el relato de las víctimas, cuando iban caminando por las calles Peligro y Empecinado fueron abordadas por dos jóvenes de entre 18 y 22 años y uno de ellos esgrimía un cuchillo. Los asaltantes llevaban mascarillas para ocultar su identidad.

Los autores asaltaron sorpresivamente y amenazaron con el arma blanca a las dos chicas. Les exigieron que les entregaran sus objetos de valor y tras negarse una de ellas fue apuñalada, mientras que a la otra le robaron el teléfono móvil que llevaba en una mano y ambos asaltantes huyeron.

Una de las puñaladas asestadas a la joven de 19 años le afectó a uno de sus pulmones provocándole un neumotórax, por lo que tuvo que ser intervenida mediante una cirugía de urgencia en el Hospital General de Alicante.

A la otra víctima, de 20 años, consiguieron arrebatarle su teléfono móvil y la documentación, huyendo a continuación a la carrera.

Las víctimas pidieron ayuda en la puerta de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante y la Policía Nacional envió patrullas al lugar para auxiliarlas.

Identificación

Los agentes del Grupo de Delincuencia Violenta de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Alicante se hicieron cargo del caso y tras realizar diversas gestiones policiales consiguieron finalmente identificar plenamente a los dos autores de los hechos y culminar la investigación con la detención de ambos menores.

En los registros practicados en los domicilios de los dos investigados los agentes han recuperado el arma blanca utilizada en la agresión, así como la documentación sustraída a una de las víctimas.

Los dos detenidos son menores de edad, por lo que han sido puestos a disposición de la Fiscalía de Menores de Alicante.