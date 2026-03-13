Quince heridos leves al chocar un autobús y un coche en la carretera del aeropuerto en Alicante

Quince personas han resultado heridas, todas ellas leves excepto una que ha sufrido una fractura de brazo, en una colisión frontal de un autobús y un coche ocurrida esta tarde en la carretera del aeropuerto Miguel Hernández, dentro del término municipal de Alicante, según han informado fuentes municipales.

El accidente ha provocado retenciones de circulación en la recta del saladar de Agua Amarga, donde la Policía Local ha estado tratando de desviar el tráfico por vías alternativas.

El siniestro se ha producido poco después de la tarde cuando un coche que circulaba en dirección al aeropuerto de Alicante-Elche ha colisionado frontalmente contra un autobús que iba en sentido a la ciudad.

Los primeros datos recabados por la Policía Local apuntan a que el coche ha invadido el sentido contrario por causas que se investigan y no ha podido evitar el choque frontal contra un autocar de la línea C6 que circulaba correctamente por su carril y llevaba pasajeros desde el aeropuerto hasta Alicante.

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Al lugar han acudido varias ambulancias y patrullas de la Policía Local de Alicante. Fuentes municipales aseguran que catorce personas han sido atendidas por lesiones de carácter leve y el conductor del coche ha sufrido una lesión más grave al fracturarse un brazo.