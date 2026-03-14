Expulsados de España tras cumplir condena: uno de los detenidos en Alicante amenazaba con matar al quedar libre

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a un hombre y una mujer y ejecutado la expulsión a sus países de origen después de que se dictara contra ambos una sanción gubernativa de expulsión del territorio nacional.

El primero de los arrestados es un hombre de 26 años, de origen panameño, que acababa de cumplir una pena de prisión por diversos delitos violentos. Entre ellos figuran robos con violencia, lesiones, malos tratos, amenazas, atentado contra agentes de la autoridad, resistencia y desobediencia. En total, acumulaba 17 causas judiciales diferentes. La segunda detenida, una mujer de origen venezolano, había cumplido en España una pena de casi 20 años de prisión por delitos de tráfico de drogas.

Diferentes intervenciones policiales

Las detenciones se llevaron a cabo en intervenciones policiales distintas. En el momento del arresto del hombre, este mostró una actitud especialmente hostil y violenta. Además, según fuentes policiales, era especialista en boxeo y amenazaba de forma reiterada con matar a alguien en cuanto quedara en libertad.

El dispositivo policial para la operación. / POLICÍA NACIONAL

Debido a su elevada agresividad y peligrosidad, durante su traslado hasta el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas se estableció un amplio dispositivo policial. En el operativo participó la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), cuyos agentes escoltaron al detenido hasta el aeropuerto para ejecutar su expulsión. Finalmente, el traslado se desarrolló sin incidentes de relevancia y el hombre fue expulsado a su país de origen.

De forma paralela, y con un día de diferencia, otra ciudadana fue detenida y expulsada del territorio nacional tras haber cumplido una pena de casi 20 años de prisión por tráfico de drogas. Sobre ella también pesaba una orden gubernativa de expulsión de España.

Prohibición de entrada

Sobre ambos ciudadanos pesa actualmente una prohibición de entrada en el territorio nacional durante un periodo de cinco años. Los trámites gubernativos y judiciales relacionados con estas expulsiones han sido gestionados por agentes de la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental (UCRIF) de la Brigada Provincial de Extranjería.

Noticias relacionadas

La operación se materializó con la colaboración directa de las Unidades de Prevención y Reacción (UPR) de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, ambas pertenecientes a la Comisaría Provincial de Alicante.