Hallan un arma de guerra y una pistola en el coche quemado cerca del tiroteo mortal en Alicante
La Policía Nacional localiza restos de munición blindada en El Pla y comprueba que hubo más balas perdidas, además de la que mató a Silvio en el balcón de su casa
La inspección del coche con placas de matrícula francesa que fue incendiado a unos trescientos metros del lugar donde se originó el miércoles por la noche el tiroteo entre delincuentes, disputa que causó la muerte por una bala perdida a un hombre de 59 años, desveló la existencia en el interior del vehículo de un arma de guerra -un fusil de asalto- y una pistola, según han confirmado a este diario fuentes cercanas al caso.
Ambas armas estaban calcinadas y fueron localizadas por la Policía Nacional tras la extinción del fuego intencionado en el turismo que dejaron abandonado en mitad de la calle en el Pasaje Benferri de Alicante. Ahora se investigará si fueron usadas en el tiroteo.
La existencia de estas armas explica que en los vídeos grabados por los vecinos se escuchen gran cantidad de detonaciones mientras que el coche era pasto de las llamas. Asimismo, revela el peligro que corrieron algunos vecinos que llegaron a acercarse unos instantes el coche con un extintor para ver si podían sofocar el fuego. Estos vecinos estuvieron expuestos a ser alcanzados por alguna de las balas del arma de guerra y de la pistola que explosionaron.
Investigación
La investigación del Grupo de Delincuencia Violenta de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Alicante sigue abierta para esclarecer este tiroteo mortal y se lleva a cabo con gran discreción para poder apresar a los implicados y esclarecer las circunstancias en que sucedieron los hechos.
Una de las cuestiones pendientes de aclarar es si el coche fue incendiado tras el tiroteo con el fin de borrar huellas o, por el contrario, fue quemado previamente. Fuentes vecinales explicaron ayer a este diario que el coche fue rociado con gasolina para prenderle fuego y luego había otro vehículo esperando que salió a gran velocidad del lugar.
La investigación policial, en la que participa también la Brigada Provincial de Policía Científica, ha desvelado asimismo que los autores utilizaron munición blindada y que la bala perdida que mató a Silvio cuando estaba en el balcón de su casa en la calle Enrique Monsonís no fue la única, por lo que la tragedia pudo ser mayor. La Policía Científica encontró ayer restos de munición blindada que rebotó tras impactar en un edificio contiguo al de la víctima mortal.
Silvio estaba fumando y hablando por el teléfono con una familiar cuando recibió el impacto que le causó la muerte. Mejor suerte corrió otro vecino de un edificio situado en la esquina de la plaza desde donde se realizaron los disparos. Una de las balas también afectó al interior de la vivienda pero no causó daños personales al morador que estaba dentro.
La Policía Científica recogió al menos ocho casquillos del calibre 9 mm Parabellum en la plaza donde ocurrió el tiroteo y ayer inspeccionó la zona para analizar las trayectorias de los disparos, entre otras cuestiones. Además del edificio de la víctima y el de la plaza, la Policía ha encontrado más impactos de bala en otro inmueble.
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