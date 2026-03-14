Rescatan a tres escaladores que se perdieron en el Puig Campana en Finestrat

Tres escaladores tuvieron que ser rescatados este viernes 13 de marzo en el Puig Campana, en el término municipal de Finestrat (Alicante), después de quedarse bloqueados sin encontrar la salida de la ruta que estaban realizando. El operativo del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante se prolongó durante más de seis horas.

Escaladores sin salida

El aviso a los servicios de emergencia se recibió a las 10:11 horas. Los tres montañeros se encontraban en la ruta del espolón central del Puig Campana, una de las vías de escalada más conocidas de esta montaña de la Marina Baixa.

Según el parte del Consorcio Provincial de Bomberos, los escaladores habían pasado la noche durmiendo en vivac. Tras descansar, intentaron continuar la ruta durante la mañana, pero se encontraron con que no lograban encontrar el punto correcto para abandonar la vía. La situación provocó que quedaran bloqueados sin localizar la salida, lo que complicaba su descenso con seguridad.

Los escaladores pasarón la noche en un vivac / INFORMACIÓN

En un primer momento, los especialistas trataron de guiarlos a distancia para que pudieran salir por su propio pie.

Rescate a contrarreloj

Ante el riesgo de que la situación se prolongara durante horas y de que la noche volviera a sorprender a los escaladores, el Consorcio decidió activar un rescate aéreo.

Hasta la zona se desplazó el helicóptero Alpha 1, que trasladó a los especialistas del Grupo Especial de Rescate (GER), unidad especializada en intervenciones en montaña y lugares de difícil acceso.

Los rescatadores localizaron a los tres escaladores en el Puig Campana y realizaron la operación para evacuarlos con seguridad. Una vez asegurados, los tres fueron evacuados en el helicóptero y trasladados fuera de la montaña.

Tras completar el rescate, los escaladores fueron trasladados hasta el Parque de Bomberos de San Vicente del Raspeig. Según la información facilitada por el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, ninguno de ellos resultó herido durante el incidente.

La intervención se dio por finalizada a las 16:32 horas, después de varias horas de operativo desde que se recibiera el aviso inicial.

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El Puig Campana, con 1.406 metros de altura, es uno de los picos más emblemáticos de la provincia de Alicante y un lugar muy frecuentado por senderistas y escaladores. Sus paredes cuentan con numerosas vías de escalada, algunas de ellas largas y exigentes, lo que requiere una planificación cuidadosa y experiencia en montaña.