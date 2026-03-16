Atienden a una mujer por inhalación de humo en el incendio de una vivienda en Alicante

Una mujer de 39 años ha sido asistida por los servicios sanitarios por inhalación de humo y crisis de ansiedad a causa de un incendio que se ha declarado a primera hora de la tarde en un apartotel situado en la Glorieta del Reino Unido en Alicante, junto a la sede de la EUIPO.

Según el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), a las 16 horas han sido alertados del incendio en una vivienda de la Glorieta del Reino Unido y hasta el lugar se ha desplazado una unidad de Soporte Vital Básico (SVB), cuyo equipo sanitario ha asistido a una mujer de 39 años por inhalación de humo y crisis de ansiedad. La vecina ha sido trasladada al Hospital General Doctor Balmis de Alicante, según el CICU.

En el lugar se han personado bomberos del SPEIS de Alicante, que han comprobado que el pequeño incendio ya estaba extinguido y han procedido a ventilar el humo existente.

Además de los bomberos han acudido al lugar del siniestro patrullas de la Policía Local y Policía Nacional de Alicante.