Estafa 140.000 € con facturas falsas a nombre de un exsocio y reformas en Alicante que no terminaba

La estafa era completa. Formalizaba contratos de reformas con facturas falsas emitidas a nombre de dos empresas de su exsocio y luego ni siquiera concluía las obras pactadas. Las víctimas presentaron denuncias y la Policía Nacional ha detenido a un hombre de 52 años como artífice principal de este fraude y a su padre, de 80 años, porque era la persona que recibía en su cuenta bancaria el dinero estafado. La estafa asciende a más de 140.000 euros y la cifra de víctimas de este engaño asciende por el momento a cinco personas, según informa la Policía.

La investigación policial tuvo su inicio con la denuncia de un empresario que manifestó a los agentes que un antiguo socio había usado sin permiso el nombre de dos empresas de las que es representante para facturar unos trabajos a terceras personas.

Según la Policía, el perjudicado tuvo conocimiento de estos hechos cuando se pusieron en contacto con él para comunicarle que tenía que modificar algunos conceptos de las facturas emitidas, momento en el que el denunciante se percató de que alguien estaba utilizando los datos de sus empresas sin su permiso.

Los agentes iniciaron una investigación en la que averiguaron que quien había emitido las facturas era un antiguo socio del denunciante, y que además había realizado compras de material por valor de casi 6.000 euros utilizando también el nombre de sus empresas.

Más estafados

Los agentes comprobaron que el investigado había presupuestado otras obras y reformas a tres personas más utilizando el mismo método, emitiendo diferentes facturas por valor de más de 500.000 euros, realizando una de esas personas pagos al investigado por valor de 98.000 euros.

Los trabajos comenzaron en principio con normalidad, pero con el paso del tiempo los trabajadores dejaron de acudir a las obras hasta que finalmente quedaron sin concluir. El investigado no devolvía las llamadas que los afectados le realizaban y tampoco les devolvió el dinero abonado tras haber un claro incumplimiento de los contratos, señala la Policía.

Los perjudicados habían abonado al investigado alrededor del 30% del presupuesto de las reformas, pero éste solo realizó entre un 2% y un 5% de las obras contratadas. Otro de los perjudicados es uno de los trabajadores que el investigado contrató para realizar las obras, al que le dejó a deber 4.000 euros.

El investigado anunciaba sus servicios en una página web y en varios perfiles de redes sociales. Además, con la intención de dificultar la investigación el investigado incluso aportó el número de cuenta de su padre y no el suyo.

Finalmente, los investigadores de la Comisaría de Distrito Centro de Alicante identificaron plenamente a los dos investigados, que fueron localizados y detenidos. El principal investigado ha sido acusado de los delitos de estafa, falsedad documental y usurpación de estado civil, mientras que a su padre se le imputa el delito de estafa.

El principal perjudicado, propietario de las empresas que el investigado utilizó el nombre para realizar las estafas, ha quedado en una situación económica muy comprometida al tener que hacer frente al adeudo a Hacienda de grandes cantidades de dinero en concepto de IVA además de las reclamaciones que tiene pendiente por parte de las empresas, contratistas y particulares a los que estafó el detenido.

Los dos detenidos, tras la práctica de las diligencias policiales, fueron puestos a disposición del juzgado de guardia de Alicante.