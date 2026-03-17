La acusada de estrangular con un cable a una amiga en Benidorm aduce al juez que reaccionó a una situación de maltrato

Tras cerca de seis meses en prisión, la mujer detenida por estrangular a una amiga con el cable de una aspiradora ha declarado en el juzgado que investiga el crimen. La comparecencia se ha producido a petición propia y en ella ha tratado de explicar lo ocurrido aquella noche, asegurando que “se le fue la cabeza”. Según las fuentes consultadas por este diario, la mujer alegó ante el juez que reaccionó a una situación de maltrato por parte de la víctima.

Los hechos ocurrieron el pasado 17 de septiembre en el piso en el que ambas mujeres, de nacionalidad británica, habían comenzado a convivir en el Rincón de Loix, en Benidorm. En el transcurso de una discusión, la detenida, de 63 años, habría estrangulado a su compatriota, de 65, con el cable de una aspiradora. Cuando los servicios de emergencias acudieron a la vivienda, no pudieron hacer nada por salvar su vida. Aunque la detenida ya había comprobado que la víctima había fallecido cuando se decidió a coger el teléfono para alertar de lo que había pasado.

La mujer confesó inicialmente los hechos al llamar a la Policía para comunicar el crimen. Sin embargo, optó por acogerse a su derecho a no declarar cuando fue puesta a disposición judicial, alegando que se encontraba en estado de shock. Casi medio año después, ha solicitado comparecer ante el juzgado para ofrecer su versión de lo sucedido.

La sospechosa fue trasladada desde prisión hasta el Palacio de Justicia de Benidorm, donde declaró durante aproximadamente una hora, asistida por los letrados Andrés Ortuño Sevilla y Juan Bautista Díaz Corcuera. Por su parte, la hija de la víctima se ha personado en la causa como acusación particular.

La pelea

En una comparecencia en la que estuvo asistida por un intérprete, la mujer relató cómo se produjeron los hechos. Según las mismas fuentes, ambas mujeres apenas llevaban unos días conviviendo cuando se produjo el crimen. La investigada había llegado recientemente a España y, al no encontrar alojamiento, la víctima le ofreció residir en su vivienda. Siempre según su versión, la convivencia no fue pacífica desde el inicio. La mujer sostuvo ante el juez que durante ese tiempo habría sido objeto de episodios de maltrato por parte de su amiga, si bien precisó que no se trató de agresiones de especial gravedad. A esta situación se sumaban, según su relato, problemas con el consumo de alcohol por parte de la víctima.

Tras la comparecencia, la mujer volvió a prisión a la espera de la fecha del juicio.

Unas explicaciones con las que la investigada trata de contextualizar lo ocurrido aquella noche. Todo apunta a que la causa será enjuiciada por un jurado popular en la Audiencia Provincial. No obstante, fuentes judiciales señalan que, atendiendo a las circunstancias del caso, al modo en el que se produjeron los hechos y a la colaboración de la acusada con la Justicia, los hechos podrían ser calificados como un delito de homicidio, una acusación menos grave que la de asesinato, castigada con penas más elevadas. Asimismo, la declaración abre la puerta a un posible acuerdo de conformidad entre la Fiscalía y la defensa que evitaría la celebración del juicio con jurado.

Tras una fuerte discusión, la detenida habría asfixiado a la víctima estrangulándola con el cable de una aspiradora. Al percatarse de lo ocurrido, telefoneó a una amiga para relatarle los hechos y pedirle consejo. Fue esta persona quien le recomendó que se entregara a la Policía y confesara todo lo que había ocurrido y quien finalmente alertó a los servicios de emergencias que se personaron en la vivienda nada más conocer el crimen. Esta testigo declaró en los días posteriores en el juzgado de guardia. Aunque no presenció directamente el crimen, sí fue la persona a la que la acusada confesó lo sucedido.