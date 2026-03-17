Detenida una pareja por vender cocaína en un estudio de tatuajes de la zona de ocio inglesa de Benidorm

La Policía Nacional ha detenido en Benidorm a un hombre y una mujer de 43 años acusados de dedicarse al tráfico de drogas al menudeo desde un estudio de tatuajes que tenían como tapadera y también desde su domicilio. En la operación policial incautaron 64 gramos de cocaína, más de cuatro mil euros y una pistola de aire comprimido.

La investigación policial se puso en marcha tras recibir diversas informaciones sobre un presunto punto de venta de sustancias estupefacientes situado en un estudio de tatuajes de la zona de ocio inglesa de Benidorm, donde el propietario se estaría dedicando al suministro de cocaína y generaba además una sensación de inseguridad en los residentes de la zona debido al trasiego de personas consumidoras de estas sustancias y de su consumo en la vía pública.

Con el fin de comprobar la veracidad de las informaciones recibidas y observar indicios que pudieran revelar la comisión de algún delito que se pudiera estar cometiendo, se llevaron a cabo una serie de vigilancias y seguimientos en las inmediaciones del local investigado.

El estudio estaba ubicado en la zona de ocio inglesa de Benidorm y tras identificar a su propietario se localizó su domicilio, el cual era utilizado como "guardería" de la sustancia estupefaciente.

Durante los distintos dispositivos de vigilancia llevados a cabo por los agentes, se pudo constatar que el investigado, junto con su pareja sentimental, se dedicaban presuntamente a la venta de sustancias estupefacientes al menudeo.

Pistola de aire incautada a la pareja detenida en Benidorm. / INFORMACIÓN

Según la investigación, utilizaban tanto un local comercial como su propio domicilio como puntos de venta al menudeo. Asimismo, la vivienda también habría sido empleada para el almacenamiento de la sustancia estupefaciente y de diversos útiles destinados a su preparación y distribución.

Detenciones

Una vez recabados todos los indicios la Policía procedió a la fase de explotación de la operación y los agentes llevaron a cabo una inspección en el local investigado, así como un registro en su domicilio, con el objetivo de proceder a la incautación de sustancias estupefacientes y de cualquier objeto relacionado con la presunta actividad ilícita.

En dichas actuaciones intervinieron 64 gramos de cocaína, 4.440 euros en efectivo, un arma de aire comprimido y un vehículo.

El varón investigado y su pareja sentimental fueron detenidos por la Policía Nacional por su presunta participación en un delito de tráfico de drogas y otro de tenencia ilícita de armas. Los detenidos, tras la práctica de las diligencias policiales, fueron puestos a disposición del juzgado de guardia de Benidorm.

Desde la Comisaría se indica que la actuación ha permitido desactivar un punto de venta de sustancias estupefacientes al menudeo que operaba desde el interior de un establecimiento comercial abierto al público.

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Según las pesquisas, el detenido utilizaba dicho local para realizar las transacciones de droga con aparente normalidad, aprovechándose de la apariencia de un negocio legal de tatuajes para dificultar la detección de la actividad ilícita.