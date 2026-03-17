La Policía frustra en Madrid el secuestro exprés de un empresario que iban a llevar a Petrer para robarle criptomonedas

La Policía Nacional ha detenido en Madrid a dos hombres de origen serbio poco después de que introdujeran el lunes pasado en una furgoneta a un empresario al que querían robar las claves de sus criptomonedas cuando salía de cenar de un restaurante de la calle de Claudio Coello de la capital.

La intervención policial ha frustrado el secuestro exprés de la víctima, que iba a ser trasladada a Petrer en una furgoneta alquilada en la provincia de Alicante.

Según ha adelantado Abc y han confirmado a Efe fuentes policiales, tras el aviso de testigos que presenciaron el secuestro los agentes lograron localizar la furgoneta en la zona de Atocha y consiguieron arrestar a dos de los tres presuntos secuestradores, de entre 32 y 45 años.

Los agentes intervinieron en la furgoneta unas bridas de plástico que usaron para atar al secuestrado y un blíster de pastillas que al parecer suministraron al empresario, de 33 años, que fue llevado a un hospital ante las heridas que presentaba.

En el GPS de la furgoneta figuraba como destino Petrer, según las citadas fuentes policiales, que recuerdan que en este tipo de secuestros exprés los delincuentes suelen sacar rápidamente a la víctima de la ciudad en la que tiene lugar el rapto.

Aunque los detenidos intentaron quitar a la víctima el reloj de lujo que llevaba, su objetivo era acceder a las claves de sus criptomonedas.

Los arrestados, al parecer de una banda de serbios, viajaron desde Barcelona hasta Madrid, por lo que los investigadores estiman que ya tenían controlada a la víctima previamente y posiblemente conocían que viajó a Madrid para una operación de criptomonedas.

La Policía Nacional mantiene abierta la investigación y realiza gestiones para tratar de identificar y apresar al tercer secuestrador.