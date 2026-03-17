Roban una caja fuerte con 100.000 € en joyas y oro a un anciano de 89 años mientras estaba hospitalizado en Sant Joan

La Guardia Civil ha detenido en Sant Joan d'Alacant a cinco personas por su presunta implicación en el robo de una caja fuerte con más de 100.000 euros en joyas y lingotes de oro mientras su propietario, un anciano de 89 años, estaba ingresado en el hospital. La principal implicada en el robo es la cuidadora del octogenario y huyó a Honduras antes de que los hechos fueran denunciados.

Los arrestados han sido acusados de un delito de robo con fuerza en vivienda, con las agravantes de abuso de confianza y vulnerabilidad de la víctima, así como de otro delito de pertenencia a grupo criminal.

Según la Guardia Civil, los hechos se remontan al pasado 10 de diciembre, cuando un hombre de 89 años, asistido por su cuidadora, fue ingresado en el Hospital de Sant Joan d'Alacant.

Al día siguiente, la cuidadora contactó con una amiga para comunicarle que tenía las llaves del domicilio del anciano y que en el interior había una caja fuerte, proponiéndole sustraerla.

Posteriormente, la cuidadora, su amiga y una tercera mujer se desplazaron hasta la vivienda del anciano y al no poder abrir la caja fuerte solicitaron la ayuda del marido de una de ellas, que acudió con un vehículo. Entre todos trasladaron la caja fuerte, de grandes dimensiones, hasta el domicilio de este varón en Alicante.

Apertura de la caja fuerte

Una vez en la vivienda, la caja fuerte fue finalmente abierta con la ayuda de otro varón. En su interior había joyas y lingotes de oro valorados en más de 100.000 euros.

Parte de las joyas sustraídas fueron vendidas por un tercer varón en establecimientos de compraventa de metales preciosos de la provincia de Alicante, mientras que los lingotes de oro habrían sido introducidos en el mercado negro.

Días después, el anciano pidió a su cuidadora que le trajera un anillo que se había quitado antes de ser trasladado al hospital. La mujer le respondió que no lo encontraba, lo que generó desconfianza en la víctima, ya que sabía que la cuidadora conocía el lugar exacto donde lo había dejado.

Tras una discusión, el anciano decidió poner fin a la relación laboral y solicitó a la cuidadora que devolviera las llaves de la vivienda y abandonara el domicilio.

Posteriormente, el hombre comprobó que la caja fuerte había desaparecido del armario donde se encontraba, comunicando de inmediato lo sucedido a su hija.

Antes de que se interpusiera la denuncia y de que la unidad investigadora tuviera conocimiento de los hechos, la cuidadora abandonó España en un vuelo con destino Honduras.

Durante la investigación, los agentes lograron recuperar varias de las joyas que habían sido vendidas en establecimientos de compraventa de oro.

Las detenciones se llevaron a cabo entre los días 17 y 18 de febrero en Sant Joan. Los cinco detenidos, todos de nacionalidad hondureña, habrían participado presuntamente en los hechos investigados.

En el momento de la detención, dos de los implicados portaban pulseras de oro, que fueron reconocidas como parte de los objetos sustraídos del interior de la caja fuerte.

Las diligencias instruidas, junto con los detenidos, han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó la puesta en libertad de todos ellos. La Guardia Civil realiza gestiones para tratar de localizar a la cuidadora en Honduras y ver si se puede emitir una orden internacional de detención para que sea extraditada y responda del robo en España.

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Los agentes del Área de Investigación del Puesto Principal de Sant Joan d'Alacant han concluido que el delito estuvo agravado por abuso de confianza, ya que la víctima había depositado plena confianza en su cuidadora, quien utilizó las llaves del domicilio para facilitar el robo. Además, el anciano se encontraba en una situación de especial vulnerabilidad debido a su avanzada edad y a su ingreso hospitalario. Los hechos se habrían cometido con la participación coordinada de seis personas, que actuaron con reparto de funciones para acceder a la vivienda, trasladar y abrir la caja fuerte y vender los objetos sustraídos, lo que evidencia un modus operandi propio de un grupo criminal organizado.