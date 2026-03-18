Dos detenidos en Cox por usar una app de citas para robar móviles y realizar estafas bancarias

La Guardia Civil ha detenido en Cox dos jóvenes de 18 y 26 años y ha identificado a un tercero de 22 años que estaba en prisión por otros hechos delictivos como presuntos autores de robos y estafas a vecinos de Alicante, Murcia y Albacete, con los que quedaron mediante una app de citas para hombres y en los encuentros les robaban los teléfonos móviles y sacaban dinero de sus cuentas bancarias.

Los investigadores les acusan de tres robos con violencia, cuatro hurtos, seis estafas bancarias y un delito de pertenencia a grupo criminal, hechos cometidos en las localidades de Cox y Redován.

La investigación, desarrollada por el Área de Investigación de la Guardia Civil de Callosa de Segura, se inició el pasado 11 de enero tras la denuncia de una víctima a la que le sustrajeron su teléfono móvil. Posteriormente, mediante el uso de este dispositivo, los autores realizaron extracciones bancarias no autorizadas por valor de 1.600 euros.

Móviles intervenidos por la Guardia Civil. / INFORMACIÓN

En una primera fase, los agentes detectaron un patrón delictivo común. Los presuntos autores contactaban con las víctimas, todas ellas varones, a través de aplicaciones de citas y concertaban encuentros en distintos puntos de Cox o Redován. Una vez en el lugar, solicitaban el teléfono móvil alegando que el suyo se había quedado sin batería o que necesitaban realizar una llamada urgente.

Aprovechando esta situación, sustraían el dispositivo, en ocasiones mediante un empujón o aprovechando un descuido, y huían rápidamente. Al encontrarse el teléfono desbloqueado, accedían de forma inmediata a las aplicaciones bancarias de las víctimas, lo que les permitía realizar transferencias, pagos mediante servicios de pago móvil o retiradas de efectivo en cajeros automáticos durante la misma noche.

Víctimas de tres provincias

Hasta la fecha, los investigadores han vinculado a este grupo con siete hechos delictivos cometidos entre enero y marzo del presente año, afectando a víctimas de distintas localidades y diferentes edades residentes en las provincias de Alicante, Albacete y Murcia.

Las pesquisas permitieron determinar la existencia de un grupo organizado con funciones diferenciadas. Uno de los implicados contactaba con las víctimas y sustraía los teléfonos, otro facilitaba la huida y un tercero gestionaba el dinero obtenido mediante las operaciones fraudulentas.

Durante una identificación de uno de los implicados, se logró recuperar uno de los teléfonos móviles sustraídos, lo que llevó a los agentes a identificar a una de las víctimas, la cual no había presentado denuncia.

El pasado 10 de marzo se procedió a la explotación de la operación, con la detención de dos de los implicados en Cox. En cuanto al tercer implicado, ya se encontraba en prisión por otras causas relacionadas con delitos contra el patrimonio, habiéndose dado cuenta de los hechos a la autoridad judicial competente.

Los detenidos, dos de origen marroquí y un español, fueron puestos a disposición judicial en Orihuela, donde se decretó la puesta en libertad de ambos con medidas cautelares a la espera de juicio.

La Guardia Civil recuerda la importancia de extremar la precaución en encuentros con personas desconocidas y de mantener protegidos los dispositivos móviles, especialmente cuando contienen acceso a aplicaciones bancarias o información personal sensible.

Asimismo, desde la Guardia Civil no se descarta que haya más víctimas de este grupo, ya que se trata de un hecho que en muchas ocasiones no se denuncia por vergüenza.