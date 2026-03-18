Herido grave un joven tras ser agredido con un arma blanca cerca del lugar del tiroteo mortal en Alicante
El SAMU ha trasladado a la víctima, de 29 años, al Hospital General y la Policía Nacional y Policía Local buscan al agresor, que se ha dado a la fuga
Un joven de 29 años ha resultado herido grave esta tarde en Alicante al ser agredido con un arma blanca en una pelea ocurrida cerca del lugar del tiroteo mortal ocurrido recientemente en el barrio del Pla, según fuentes cercanas al caso.
La agresión, en la que se ha usado un machete de grandes dimensiones o un arma blanca tipo hacha, ha ocurrido entre las calles Felipe Herrero Arias y Fidel Pastor Carrillo, cerca de la plaza de Manila en Alicante y a solo unas calles del lugar donde murió la semana pasada un hombre por una bala perdida.
Al lugar han acudido varias dotaciones de la Policía Local y Policía Nacional, así como una ambulancia del SAMU.
El equipo sanitario del SAMU ha atendido al joven de las heridas y una vez estabilizado ha procedido a su traslado al Hospital General Doctor Balmis.
El joven presentaba lesiones de gravedad a causa de los machetazos recibidos en la espalda, cabeza y una pierna.
El agresor se ha dado a la fuga y la Policía Nacional estaba dando batidas en las inmediaciones para tratar de localizarlo y detenerlo. Asimismo, las patrullas de la Policía Local también han sido alertadas por si localizan al autor.
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