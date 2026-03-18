Varios investigados en Alicante por estafar 80.000 € con falsos SMS de bancos

La Guardia Civil ha investigado a ocho personas residentes en las provincias de Alicante, Madrid y Tarragona por una estafa informática por valor de más de 80.000 euros cometida mediante la técnica de ingeniería social conocida como "smishing", que consiste en enviar SMS suplantando a entidades bancarias.

Los hechos se iniciaron cuando una víctima interpuso una denuncia a través de la sede electrónica de la Guardia Civil tras recibir en su teléfono móvil un SMS que suplantaba a su entidad bancaria. En el mensaje se le alertaba de un supuesto movimiento fraudulento en su cuenta corriente y se le instaba a realizar actuaciones urgentes para detener el cargo, facilitándole además un número de teléfono para contactar.

Al llamar al número proporcionado, la víctima escuchó una locución que imitaba al servicio de prevención del fraude de su banco, un elemento que reforzó la apariencia de legitimidad. Acto seguido, fue atendida por un individuo que, haciéndose pasar por personal técnico de la entidad financiera, le indicó una serie de pasos para "recuperar" los fondos presuntamente sustraídos. Esa instrucción fraudulenta constituyó el eje central del engaño. Como resultado, la víctima realizó varias transferencias que sumaron más de 80.000 euros, repartidos en 18 cuentas bancarias.

La investigación, dirigida y desarrollada por el Equipo @ de la Cibercomandancia en el marco de la Operación CIZUR, permitió reconstruir con detalle la trazabilidad del dinero defraudado. Un trabajo complejo, dado que los fondos fueron movidos a través de un entramado de cuentas destinado a dificultar su rastro. Gracias a este análisis minucioso, los agentes lograron finalmente identificar e investigar a ocho presuntos implicados, residentes en las provincias de Madrid, Alicante y Tarragona.

Además, las gestiones del Equipo @ lograron el bloqueo de todas las cuentas utilizadas en esta modalidad de estafa. Este tipo de fraude, enmarcado en el "smishing", consiste en el envío de mensajes SMS o de mensajería instantánea que simulan proceder de entidades bancarias u otras empresas –como compañías de reparto–, apelando a una urgencia o amenaza para provocar una reacción inmediata.

Los mensajes suelen incluir enlaces fraudulentos y números de teléfono donde, como en este caso, se reproducen locuciones falsas que imitan servicios oficiales de seguridad o prevención del fraude.

Cuando la víctima accede a esos enlaces o contacta con los números facilitados, puede llegar a introducir datos bancarios, entregar contraseñas o incluso descargar malware en su dispositivo, quedando expuesta a la sustracción de fondos.

Consejos

Para prevenir este tipo de fraudes, desde la Guardia Civil lanzan estos consejos:

Desconfiar de los SMS que se reciban, evitando hacer click sobre los enlaces que pudieran incluir.

que se reciban, evitando hacer click sobre los enlaces que pudieran incluir. Desconfiar de cualquier solicitud que requieran actuaciones urgentes.

En caso de querer contactar con las entidades bancarias hacerlos a los de contacto teléfonos oficiales, evitando usar los que figuran en el mensaje recibido. (SMS)

Solicitar a las entidades bancarias la activación de la autenticación reforzada en todos los pagos.

Denunciar inmediatamente el hecho delictivo, bien a través de la sede electrónica o bien en una Unidad de la Guardia Civil.

Cibercomandancia de la Guardia Civil

La Cibercomandancia es una unidad de reciente creación a través de la cual la Guardia Civil amplía los servicios de atención al ciudadano, en este caso a través de medios telemáticos, complementando y auxiliando en el "ciberespacio" las 24 horas del día los 365 días del año, al resto de unidades de seguridad ciudadana de la Guardia Civil.

En la sede electrónica de la Guardia Civil, mediante el uso de un certificado electrónico, se pueden denunciar de manera telemática los siguientes hechos delictivos: