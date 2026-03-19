La Policía sorprende a dos ladrones de vehículos tras la llamada de un ciudadano en Alicante

La Policía Nacional ha detenido esta pasada madrugada en Alicante a dos jóvenes argelinos de 23 y 26 años tras ser sorprendidos cuando robaban en el interior de vehículos. La colaboración ciudadana ha sido fundamental para arrestar a los dos implicados, que han sido acusados de robar herramientas y otros efectos en dos furgonetas estacionadas en la vía pública.

La intervención ha ocurrido sobre las cuatro de la madrugada tras recibirse en la sala del 091 una llamada de un ciudadano que estaba en el balcón de su domicilio en el barrio de Benalúa en Alicante y había visto a dos personas que estaban manipulando la cerradura de una furgoneta.

Al lugar han sido enviados efectivos uniformados del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) y de un vehículo camuflado de la Comisaría de Distrito Centro de Alicante.

Despliegue policial

Los agentes desplazados a la zona contaban con las características físicas de los sospechosos y una patrulla ha observado a un joven que estaba agazapado y parecía desprenderse de algo al detectar la presencia policial.

Los dos detenidos en Alicante por robar en sendas furgonetas. / INFORMACIÓN

La Policía ha dado el alto a este sospechoso y al tratar de identificarlo ha comprobado carecía de documentación. Los objetos que había tratado de ocultar eran una caja de herramientas y unos cascos de música que presuntamente procedían del robo en una furgoneta.

Mientras se detenía a este joven, agentes de paisano que iban en el coche camuflado sorprendieron al otro sospechoso cuando sacaba unas bolsas del interior de una furgoneta.

Los agentes procedieron a interceptar y detener al ladrón, que trataba de sustraer radiales, taladros y otras herramientas que había en el interior de la furgoneta.

La Policía Nacional ha podido constatar que los detenidos habían forzado dos furgonetas aparcadas en la misma zona de Benalúa. Los arrestados por robos en el interior de vehículos han sido trasladados a los calabozos de la Comisaría Provincial de Alicante, donde se instruyen diligencias antes de ponerlos a disposición judicial.

Los robos en el interior de vehículos llevan de cabeza a la Policía en los últimos meses, ya que se han disparado en un porcentaje considerable. Esta misma semana la Policía ha vuelto a detener a un ladrón reincidente especializado en estos robos. A finales de enero ingresó en prisión y tras quedar en libertad ha vuelto a delinquir y ser detenido.

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El arrestado pasó a disposición judicial este viernes y la magistrada de la plaza 9 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante, en funciones de guardia, decretó su ingreso en prisión preventiva tras solicitarlo la Fiscalía.