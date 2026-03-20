Capturan en Alicante a un fugitivo ucraniano buscado en Alemania por robo de coches de alta gama

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a un fugitivo ucraniano de 57 años, sobre el que pesaba una orden europea de detención y entrega (OEDE) dictada por las autoridades de Alemania como integrante de un grupo criminal dedicado al robo de vehículos de alta gama, hechos que fueron cometidos en el año 2020.

Según la Comisaría Provincial, las autoridades de Alemania habían dictado una OEDE que fue puesta en conocimiento de la Policía Nacional de Alicante a través del Grupo de Fugitivos Internacionales de la Comisaría General de Policía Judicial, ya que se sospechaba que el fugitivo podría haberse afincado en la provincia de Alicante.

Localización

Por este motivo, los investigadores iniciaron las pesquisas de localización del reclamado, averiguando que se encontraba en Alicante y tras establecer un dispositivo policial fue localizado y detenido.

El fugitivo había huido de la justicia de Alemania tras ser condenado a una pena de diez años de prisión por delitos de robo organizado.

Los hechos fueron cometidos en el año 2020 en la localidad alemana de Ratingen. El detenido formaba parte de una banda organizada dedicada al robo de vehículos de alta gama y su misión era la de seleccionar los vehículos, dar instrucciones y pagar a los autores de la comisión de los delitos, así como poner a disposición del grupo garajes que eran utilizados para ocultar los vehículos después del robo.

Asimismo, también se encargaba de la venta posterior de los vehículos y de la planificación y organización de accidentes de tráfico simulados en los que se utilizaban los vehículos robados con el fin de obtener fraudulentamente indemnizaciones de las compañías de seguros.

El ucraniano detenido en Alicante fue puesto a disposición del juzgado central de Instrucción de guardia de la Audiencia Nacional, órgano encargado de realizar los trámites para su posterior extradición.