La furgoneta del secuestro exprés frustrado por la Policía en Madrid fue alquilada en Alicante

La investigación por el secuestro exprés de un empresario de la construcción de Canadá frustrado por la Policía Nacional el pasado lunes en Madrid ha desvelado varios indicios que vinculan a los serbios detenidos con la provincia de Alicante. Los tres secuestradores tenían fijado en el GPS de un teléfono móvil una calle de Elda a la que se dirigían cuando fueron detenidos con el constructor maniatado y la Policía Nacional ha constatado que la furgoneta usada para meter a la fuerza al empresario había sido alquilada unos días antes en la ciudad de Alicante.

El tercer implicado que pudo huir tras la intervención policial sigue en paradero desconocido, mientras que los dos ciudadanos serbios pasaron a disposición judicial este jueves en Madrid y se acordó su ingreso en prisión preventiva. Ambos arrestados fueron asistidos por el abogado de La Vila Joiosa Francisco Miguel Galiana Botella y el magistrado de la plaza 50 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid acordó prisión incondicional, comunicada y sin fianza para los dos investigados por delitos de detención ilegal o secuestro, robo con violencia, lesiones, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.

Aunque la información difundida tras el secuestro exprés frustrado señalaba que el objetivo del secuestro era robar las criptomonedas a la víctima tras apalearla para conseguir las claves de acceso, las diligencias instruidas por la Policía Nacional no hacen referencia alguna a este extremo y solo recogen, como reconoció la víctima, que le intentaron sustraer a la fuerza un reloj Jacob & Co valorado en 100.000 euros.

Uno de los dos detenidos llegó a España el pasado enero, en concreto al aeropuerto de Alicante-Elche, mientras que el otro implicado lo hizo a través de Bélgica dos días antes del secuestro.

La Policía Nacional encontró en la furgoneta usada para llevar a cabo el secuestro documentación a nombre de otro varón de origen serbio, por lo que se investiga si es la misma persona que huyó cuando fueron descubiertos cerca de la ronda de Atocha en Madrid.

La Policía Nacional analiza el móvil intervenido en la furgoneta y aunque identifica que el destino que tenían fijado en el GPS era una calle de Petrer, realmente dicha vía pública pertenece al término municipal de Elda. Se desconoce si los secuestradores iban a trasladar a la víctima hasta un domicilio de Elda o tenían otros planes.

La Policía Científica ha realizado una inspección a fondo de la furgoneta alquilada en Alicante con el fin de recabar pruebas contra los implicados, entre ellos el huido. En dicho vehículo, que fue alquilado desde el pasado sábado y tenía que ser devuelto en Alicante el martes -al día siguiente del secuestro-, la Policía encontró bridas de plástico, armas de fuego, cartuchos, antenas con inhibidores y otros efectos que van a ser analizados.

El secuestro ocurrió el pasado lunes por la noche en la calle Claudio Coello de Madrid y fue frustrado en pocos minutos por la Policía gracias a los datos aportados por testigos que vieron cómo introdujeron a la fuerza a una persona en una furgoneta.

La víctima relató a la Policía que salió de cenar en un restaurante sobre las 22:30 horas e iba caminando hacia su hotel por la calle Claudio Coello cuando se cruzó con tres hombres que le rociaron la cara con un spray tipo gas pimienta. Intentó huir pero fue alcanzado por los secuestradores, los cuales comenzaron darle puñetazos y patadas por todo el cuerpo. Al final lograron llevarlo hasta una furgoneta y dentro siguieron pegándole. Uno de ellos le hizo un «mataleón» rodeando su cuello con un brazo y otro intentó meterle una pastilla que acabó escupiendo. La furgoneta inició la marcha mientras lo maniataban e intentaban desabrochar su reloj de 100.000 euros.

Unos minutos más tarde la Policía detectó la furgoneta, los agentes arrestaron a dos de los tres secuestradores y la víctima, aturdida, se fue en un taxi a un hospital para recibir asistencia.