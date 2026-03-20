Hallan el cuerpo de un hombre desaparecido en Fortuna en el embalse de La Pedrera en Orihuela
La Guardia Civil, con la colaboración del Consorcio Provincial de Bomberos, rescata el cadáver arrastrado por el agua en el canal del trasvase Tajo-Segura
La Guardia Civil, en colaboración con el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, ha localizado esta mañana en el embalse de La Pedrera en Orihuela el cadáver de un hombre español de 47 años que llevaba cinco días desaparecido en la localidad murciana de Fortuna y se había organizado un amplio dispositivo de búsqueda para encontrarlo. La investigación apunta a que el cuerpo ha sido arrastrado por el agua del trasvase desde la Región de Murcia hasta el embalse situado en el término municipal de Orihuela. La Guardia Civil descarta la participación de terceras personas en la muerte del hombre hallado en el embalse.
La desaparición ocurrió el pasado 15 de marzo en una zona próxima al canal del trasvase Tajo-Segura a su paso por la localidad de Fortuna, lo que motivó el despliegue de un amplio operativo de búsqueda.
Desde ese momento, la Guardia Civil ha liderado diversas batidas a lo largo del trasvase, tanto en la provincia de Murcia como en la de Alicante, inspeccionando túneles, acueductos y zonas abiertas. El dispositivo ha contado asimismo con la colaboración de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), que procedió a la reducción del caudal de agua para facilitar las labores de localización.
Avistado con un dron
El operativo ha permitido este viernes por la mañana, mediante un dron de la Guardia Civil, localizar el cuerpo sin vida de un hombre en el embalse de La Pedrera, concretamente en la zona del desagüe del trasvase al pantano, dentro del término municipal de Orihuela.
Una vez localizado el cuerpo, se ha procedido de inmediato a su rescate por parte de efectivos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil de Alicante, los cuales han contado con el apoyo de los bomberos del Consorcio.
La Guardia Civil afirma que todo apunta a que se trata del hombre desaparecido en Fortuna, ya que ha sido identificado por un portavoz de su familia. La Guardia Civil mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento. A la espera de los resultados de la autopsia, los primeros indicios no apuntan a una muerte violenta ni a la participación de terceras personas.
Por parte de la Guardia Civil de Alicante, en el dispositivo han participado patrullas de Seguridad Ciudadana de la Compañía de Torrevieja y el Grupo Especialista de Actividades Subacuáticas (GEAS), apoyados por la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de Torrevieja y el dron.
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