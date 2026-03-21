La colisión frontal de dos coches en Alicante deja un muerto y un herido

Un hombre de 52 años ha fallecido y un joven de 24 ha resultado herido al colisionar frontalmente dos coches la tarde de este sábado en la Carretera de La Alcoraya, en el término municipal de Alicante.

Según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), a las 18:33 horas ha sido alertado de una colisión frontal entre dos coches en la carretera que conecta varias partidas rurales de Alicante.

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Hasta el lugar se ha desplazado un SAMU y un Soporte Vital Básico (SVB), que ha confirmado el fallecimiento de un hombre de 52 años y ha trasladado al otro, de 24 años al Hospital General Dr. Balmis de Alicante para tratar las contusiones sufridas.