Libres con cargos el presunto asesino de un norirlandés en Rojales y su mujer tras ser detenidos con armas en Alicante

De nuevo en los calabozos, ahora en Alicante y por un delito de tenencia ilícita de armas, y otra vez en libertad. El norirlandés Jonathan Alan S., acusado de matar de dos disparos a su compatriota John George Hardy en Rojales y en libertad provisional bajo fianza de 100.000 euros desde el pasado diciembre por este asesinato, ha sido detenido esta semana por la Policía Nacional en Alicante junto a su mujer, la británica Madison V., de 20 años y "modelo" de OnlyFans. La pareja estaba siendo investigada por tráfico de estupefacientes, aunque la detención fue finalmente por un delito de tenencia ilícita de armas después de que la Policía les interviniera dos pistolas y una escopeta con los cañones recortados.

El norirlandés llegó a sacar una pistola y la esgrimió hacia los agentes que le dieron el alto para detenerlo cuando circulaba en una furgoneta cerca de la partida alicantina del Moralet, donde la pareja residía.

La Policía de Alicante traslada al juzgado a la mujer de Jonathan Alan. / Héctor Fuentes

La Policía Científica revisará el estado de las tres armas de fuego y comprobará si alguna de ellas ha sido utilizada con anterioridad en algún hecho delictivo, como es el caso del asesinato de John George que se le imputa y en el que no se localizó la pistola empleada.

A disposición judicial

Los dos detenidos, asistidos por los abogados Francisco Miguel Galiana Botella y Alicia Grau Córdoba, pasaron ayer a disposición del juzgado de guardia de Alicante tras haber pasado tres noches en los calabozos de la Comisaría Provincial y los dos quedaron en libertad provisional tras la comparecencia en sede judicial.

El matrimonio fue apresado el pasado miércoles en Alicante por agentes del Grupo de Estupefacientes de la Comisaría de Distrito Norte, donde se investigaba a Jonathan, de 28 años, y a Maddison, al tener sospechas de que podrían estar dedicándose al tráfico de drogas.

Maddison también se encontraba en libertad provisional bajo fianza de 20.000 euros después de que la Guardia Civil la detuviera en septiembre del pasado año en Torrevieja con casi un kilogramo de metanfetamina -cristal- que transportaba en un turismo. En diciembre volvió a ser arrestada en Orihuela Costa junto a dos hombres en un coche donde incautó la Guardia Civil dos pistolas municionadas. Asimismo, en enero le imputaron un homicidio imprudente por causar un accidente de tráfico con un fallecido.

Efectos intervenidos por la Policía a la pareja detenida en Alicante. / INFORMACIÓN

En el momento de la detención se intervino una pistola Star del calibre 9 mm a Jonathan y en el registro posterior de su domicilio de alquiler en el Moralet intervinieron una escopeta con los cañones recortados, un revólver desmontado, un chaleco antibalas, un pasamontañas, dos guantes, un cargador para 31 cartuchos, 100 cartuchos del calibre 9 mm, 19 del calibre 9 mm corto y una navaja y un cuchillo de grandes dimensiones que tenía debajo de su cama.

Fuentes cercanas al caso han indicado que Jonathan tiene miedo de que le maten después de que el otro acusado del crimen de Rojales fuera asesinado el pasado 1 de marzo en Torrevieja, de ahí que tuviera un chaleco antibalas.

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Los agentes que seguían a la pareja conocían que Jonathan iba armado y decidieron intervenir al ver que mantenía una acalorada discusión con su mujer en el vehículo. Al tener una orden de alejamiento de una anterior pareja y conocer sus antecedentes, los investigadores optaron por proceder a las detenciones.