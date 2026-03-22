La Policía Nacional identifica a 65 personas y detiene a una por drogas en Alicante

La Policía Nacional de Alicante se ha saldado con la identificación de 65 personas y un detenido por presunto delito de tráfico de drogas.

Dentro del marco del Plan Seguridad Levante, una de las unidades destinadas a la prevención de delitos de especial gravedad como robo con violencia e intimidación o las lesiones, ha realizado un operativo en la zona norte de la ciudad.

Los agentes pertenecientes a la Comisaría de Distrito Norte y a la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Comisaría Provincial y Policía Nacional adscrita a la Comunitat, tanto de uniforme como de paisano, han concentrado su actuación en Plaza Manila, Plaza Enrique Madrid, Plaza del Sol, entre otras.

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En total, ha habido 65 identificados; un detenido por delito de tráfico de drogas; ocho actas de sustancias estupefacientes; y un acta de porte de armas blancas. Por otro lado, también han inspeccionado dos locales, los cuales han sido sancionados de forma administrativa.