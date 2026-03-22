La Policía Nacional identifica a 65 personas y detiene a una por drogas en Alicante
El operativo se ha concentrado en la zona norte de la ciudad
La Policía Nacional de Alicante se ha saldado con la identificación de 65 personas y un detenido por presunto delito de tráfico de drogas.
Dentro del marco del Plan Seguridad Levante, una de las unidades destinadas a la prevención de delitos de especial gravedad como robo con violencia e intimidación o las lesiones, ha realizado un operativo en la zona norte de la ciudad.
Los agentes pertenecientes a la Comisaría de Distrito Norte y a la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Comisaría Provincial y Policía Nacional adscrita a la Comunitat, tanto de uniforme como de paisano, han concentrado su actuación en Plaza Manila, Plaza Enrique Madrid, Plaza del Sol, entre otras.
En total, ha habido 65 identificados; un detenido por delito de tráfico de drogas; ocho actas de sustancias estupefacientes; y un acta de porte de armas blancas. Por otro lado, también han inspeccionado dos locales, los cuales han sido sancionados de forma administrativa.
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