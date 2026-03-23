La madre de la niña asesinada en Torrevieja denunció que su ex le amenazó con hacerle daño si seguía con su nueva pareja

La madre de la pequeña Ainhara, la niña de 3 años asesinada por su padre en Torrevieja antes de suicidarse, acudió a la Guardia Civil horas antes de descubrirse la tragedia y presentó una denuncia por malos tratos contra su expareja porque había recibido amenazas y temía que podría haberle ocurrido algo malo a su hija al no tener noticias de ella. La progenitora relató a la Guardia Civil que su excompañero sentimental le había amenazado con hacer daño a la hija si mantenía la relación emprendida con una nueva pareja.

La mujer, que ya fue víctima de malos tratos con dos parejas anteriores, acudió sobre las once de la noche del pasado viernes al cuartel de la Guardia Civil en Torrevieja y solicitó ayuda a los agentes porque no tenía noticias de su expareja y de su hija desde esa mañana y se temía lo peor, como desgraciadamente sucedió.

La Guardia Civil se desplazó al domicilio y descubrió en el garaje los cuerpos de la niña y su padre. Ambos murieron por ahorcamiento y todos los indicios apuntan a que el cobarde asesinato ocurrió el mismo viernes, tras la celebración del Día del Padre. Vecinos de la urbanización explicaron a la Guardia Civil que la mañana del viernes escucharon hablar a la niña y a su padre.

El asesinato de la pequeña Ainhara provocó ayer reacciones de repulsa y solidaridad en toda la Comunidad Valenciana, donde instituciones y entidades guardaron un minuto de silencio en memoria de la menor de tres años.

Ante el Palau de la Generalitat participaron en el minuto de silencio el presidente, Juanfran Pérez Llorca; la alcaldesa de València, María José Catalá; el presidente de la Diputació de València, Vicente Mompó, la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, y el conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública, José Antonio Rovira.

La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha presidido en Casa Mediterráneo de Alicante el minuto de silencio en condena por el crimen de la menor y también por el asesinato de una mujer a manos de su expareja en Zaragoza.

Bernabé ha trasladado todo su "apoyo y solidaridad" a las familias y amistades de las víctimas, y ha manifestado que "desde todas las administraciones, las instituciones y el conjunto de la sociedad tenemos la responsabilidad ineludible de luchar contra la violencia de género".

La delegada ha subrayado que "hay que seguir trabajando en la prevención, la educación en igualdad y en garantizar la protección y el acompañamiento a las víctimas y sus familias". En lo que va de 2026 el número de mujeres asesinadas por violencia de género en España asciende a 14, dos de ellas en la Comunidad Valenciana, y han muerto tres menores víctimas de violencia vicaria, dos de ellos en la Comunidad Valenciana (Xilxes y Torrevieja).

Al acto ha asistido, entre otros, el jefe superior de Policía de la Comunidad Valenciana, Carlos Gajero; el general jefe de la VI Zona de la Guardia Civil, José Antonio Fernández de Luz; el general del Mando de Operaciones Especiales del Ejército de Tierra, Miguel Ángel Jiménez; el nuevo subdelegado del Gobierno en Alicante, Manuel Pineda; los subdelegados del Gobierno en Valencia y Castellón, José Rodríguez y Antonia García, respectivamente; el alcalde de Alicante, Luis Barcala o el director general de Casa Mediterráneo, Andrés Perelló.

Bernabé ha transmitido su "más absoluto rechazo frente a todas esas violencias y especialmente frente a una violencia tan cruel, quizá la más cruel, la vicaria" frente a la que ha apelado a la "conjura y acuerdo de la sociedad y de todos los gobiernos".

"A mí me duele escuchar a representantes y a responsables públicos hablar de violencia doméstica o intrafamiliar, para volver a llevar al plano de lo privado, de lo familiar, de lo escondido, una violencia que hay que señalar y desde luego no negar, porque si no, no se puede combatir", ha alertado y ha confiado en que el proyecto de ley del gobierno sobre violencia vicaria "requiere del apoyo de todos y cada uno de los partidos de la Cámara" porque "es imprescindible y necesario".

"Primero, porque forma parte del desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y segundo, porque responde a una necesidad de tratar de una manera clara un delito y para poder poner también grandes esfuerzos en la prevención, en la visibilización y también con ello poder trabajar en su erradicación", ha sostenido. Por lo tanto, ha mostrado su confianza en que ese proyecto de ley de violencia vicaria "cuente con el apoyo de todos los partidos porque es una cuestión de justicia social".

Tercer crimen por violencia vicaria

El Ministerio de Igualdad ha elevado a 14 las mujeres asesinadas este año por violencia machista tras el crimen de una mujer en Zaragoza y a 1.357 desde 2003, cuando se comenzaron a recabar datos. Además, ha confirmado el caso de Torrevieja como el tercer crimen por violencia vicaria de 2026 y el 68 desde 2013. Se trata de la misma cifra que la registrada en todo 2025 y la peor a 23 de marzo desde que hay registros de violencia vicaria, según la estadística del Ministerio de Igualdad.

Apoyo en el colegio de Torrevieja

Por otro lado, personal de la Unidad Específica de Orientación (UEO) de la Conselleria de Educación se han puesto este lunes a disposición de las familias y profesionales del colegio de Torrevieja donde recibía clases la niña de 3 años asesinada el pasado viernes por su padre.

Fuentes de la conselleria han indicado hoy a Efe que a primera hora de este lunes el inspector de zona ha acudido al colegio de infantil y primaria Nuestra Señora del Rosario para activar el protocolo de violencia y que orientadores de la UEO analizan la situación y se han puesto a disposición de las familias y profesionales del centro educativo para el apoyo psicológico necesario.

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Torrevieja vive hoy el segundo día de luto oficial como "muestra de la solidaridad y el respeto de la ciudad de Torrevieja hacia la familia y allegados de la niña y en señal de duelo".