Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Mazón declarará jueza danaBarcala respalda Pérez-HickmanImpactante incendio coches AlicanteMuere adolescente meningitisCaso BañoProtesta profesoresGrietas Santa Cruz
instagramlinkedin

Aparatoso incendio en el PAU 1 de Alicante: varios coches arden junto a la sede de Cruz Roja

Las llamas se han propagado rápidamente entre al menos cuatro vehículos, provocando una intensa humareda en plena hora punta

Arden cuatro coches en un solar junto a la sede de Cruz Roja en Alicante

Arden cuatro coches en un solar junto a la sede de Cruz Roja en Alicante

Arden cuatro coches en un solar junto a la sede de Cruz Roja en Alicante / Pilar Cortés

C. Suena

P. Cerrada

El barrio del PAU 1 de Alicante ha vivido momentos de tensión este martes en plena hora punta tras declararse un aparatoso incendio en una zona de estacionamiento de la avenida José Jornet Navarro, entre la sede de Cruz Roja y a espaldas del colegio Maristas.

Impactante incendio de cuatro coches en un solar de Alicante junto a Cruz Roja

Impactante incendio de cuatro coches en un solar de Alicante junto a Cruz Roja

Impactante incendio de cuatro coches en un solar de Alicante junto a Cruz Roja / Samuel Alvarado Pedrada

Las llamas han afectado a, al menos, cuatro vehículos que se encontraban aparcados en la zona, generando una gran columna de humo negro visible desde numerosos puntos del barrio y distintas zonas de la ciudad. La rapidez con la que se ha propagado el fuego ha sorprendido a vecinos y conductores, que han alertado a los servicios de emergencia.

Arden cuatro coches en un descampado junto a la Cruz Roja de Alicante

Arden cuatro coches en un descampado junto a la Cruz Roja de Alicante

Ver galería

Arden cuatro coches en un descampado junto a la Cruz Roja de Alicante / Pilar Cortés

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de bomberos para sofocar el incendio y evitar que las llamas se extendieran a otros vehículos o zonas próximas. El incendio, en plena hora punta, ha generado gran expectación y sorpresa entre los residentes. Asimismo, han acudido efectivos de la Policía Local y de la Unidad Adscrita de la Policía Nacional a la Comunidad Valenciana.

Noticias relacionadas

Por el momento no se han reportado heridos, aunque la intervención de los servicios de emergencia continúa para controlar completamente el incendio y esclarecer las causas del suceso.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Mercadona abre en Petrer su primera 'Tienda 9' de Alicante tras una inversión de 4 millones
  2. La Aemet alerta de cambios en Alicante: viento, chubascos y sensación térmica de sólo 3 grados en la provincia
  3. El nuevo azul de la Generalitat tiñe la tarjeta SIP
  4. Tráfico en Alicante hoy: accidente en la N-332 y retenciones en la A-70 a su paso por la ciudad con 42 incidencias activas
  5. Una hija de Sanabria reclama la paternidad de Kempes
  6. El Consell eliminará el Bachillerato de Artes en los institutos de Alicante con baja demanda el próximo curso
  7. Cientos de caravanas invaden la primera línea litoral de Orihuela y Torrevieja y del parque natural de las lagunas
  8. La Galia de la Huerta de Alicante convertida en museo: así es una joya asediada por el ladrillo y el asfalto

El festival "Abril en Danza" se abre más al mundo desde Alicante, Elche y Murcia, y recupera talento emigrado

El festival "Abril en Danza" se abre más al mundo desde Alicante, Elche y Murcia, y recupera talento emigrado

El Cheque Bebé de Alicante vuelve en 2026 con importantes novedades

El Cheque Bebé de Alicante vuelve en 2026 con importantes novedades

Oesía cierra 2025 con ingresos récord de 321,6 millones, un 26% más, y acelera su crecimiento en pleno impulso de la defensa

Oesía cierra 2025 con ingresos récord de 321,6 millones, un 26% más, y acelera su crecimiento en pleno impulso de la defensa

Aparatoso incendio en el PAU 1 de Alicante: varios coches arden junto a la sede de Cruz Roja

Aparatoso incendio en el PAU 1 de Alicante: varios coches arden junto a la sede de Cruz Roja

El gobierno de Barcala responde a la Generalitat y hará festivo local en Alicante el 24 de junio de 2027

El gobierno de Barcala responde a la Generalitat y hará festivo local en Alicante el 24 de junio de 2027

Presentación del Festival de Danza en el Gran Teatro de Elche

Sevilla pierde unos de sus dos cuadros del Greco: el marqués de la Motilla vende el 'Cristo en la Cruz' a la colección catalana Casacuberta-Marsans

Sevilla pierde unos de sus dos cuadros del Greco: el marqués de la Motilla vende el 'Cristo en la Cruz' a la colección catalana Casacuberta-Marsans

Benidorm se mueve a pie: el 75% de los desplazamientos son peatonales

Benidorm se mueve a pie: el 75% de los desplazamientos son peatonales
Tracking Pixel Contents