Aparatoso incendio en el PAU 1 de Alicante: varios coches arden junto a la sede de Cruz Roja

El barrio del PAU 1 de Alicante ha vivido momentos de tensión este martes en plena hora punta tras declararse un aparatoso incendio en una zona de estacionamiento de la avenida José Jornet Navarro, entre la sede de Cruz Roja y a espaldas del colegio Maristas.

Impactante incendio de cuatro coches en un solar de Alicante junto a Cruz Roja / Samuel Alvarado Pedrada

Las llamas han afectado a, al menos, cuatro vehículos que se encontraban aparcados en la zona, generando una gran columna de humo negro visible desde numerosos puntos del barrio y distintas zonas de la ciudad. La rapidez con la que se ha propagado el fuego ha sorprendido a vecinos y conductores, que han alertado a los servicios de emergencia.

Arden cuatro coches en un descampado junto a la Cruz Roja de Alicante / Pilar Cortés

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de bomberos para sofocar el incendio y evitar que las llamas se extendieran a otros vehículos o zonas próximas. El incendio, en plena hora punta, ha generado gran expectación y sorpresa entre los residentes. Asimismo, han acudido efectivos de la Policía Local y de la Unidad Adscrita de la Policía Nacional a la Comunidad Valenciana.

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Por el momento no se han reportado heridos, aunque la intervención de los servicios de emergencia continúa para controlar completamente el incendio y esclarecer las causas del suceso.