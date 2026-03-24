Aparatoso incendio en el PAU 1 de Alicante: varios coches arden junto a la sede de Cruz Roja
Las llamas se han propagado rápidamente entre al menos cuatro vehículos, provocando una intensa humareda en plena hora punta
El barrio del PAU 1 de Alicante ha vivido momentos de tensión este martes en plena hora punta tras declararse un aparatoso incendio en una zona de estacionamiento de la avenida José Jornet Navarro, entre la sede de Cruz Roja y a espaldas del colegio Maristas.
Las llamas han afectado a, al menos, cuatro vehículos que se encontraban aparcados en la zona, generando una gran columna de humo negro visible desde numerosos puntos del barrio y distintas zonas de la ciudad. La rapidez con la que se ha propagado el fuego ha sorprendido a vecinos y conductores, que han alertado a los servicios de emergencia.
Hasta el lugar se han desplazado efectivos de bomberos para sofocar el incendio y evitar que las llamas se extendieran a otros vehículos o zonas próximas. El incendio, en plena hora punta, ha generado gran expectación y sorpresa entre los residentes. Asimismo, han acudido efectivos de la Policía Local y de la Unidad Adscrita de la Policía Nacional a la Comunidad Valenciana.
Por el momento no se han reportado heridos, aunque la intervención de los servicios de emergencia continúa para controlar completamente el incendio y esclarecer las causas del suceso.
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