Sin certezas sobre el paradero de Jesús Tavira una semana después de su desaparición

Las incógnitas sobre el paradero de Jesús Tavira tras su desaparición el pasado 18 de marzo en Alicante continúan una semana después. La Policía Nacional realiza desde entonces múltiples pesquisas para dar con su paradero, pero hasta ahora no hay certezas sobre lo que ha podido ocurrir realmente con Jesús Tavira, que subarrendó su empresa de chatarrería y ahora se dedica a un negocio de coches de segunda mano y también a realizar préstamos personales de dinero.

Los investigadores del Grupo de Delincuencia Violenta de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Alicante trabajan a destajo para dar con alguna pista que permita localizar a Tavira. Sin embargo, hasta el momento se han recibido pistas, pero «nada fiables», por ahora.

Instalaciones del negocio de coches del desaparecido. / ALEX DOMINGUEZ

Aún así, los investigadores están comprobando todos los datos que llegan a la Policía. Uno de ellos se refiere a un testimonio que sitúa a Tavira con dos personas el mismo día de su desaparición. Un empleado de su negocio ha señalado que se marchó a última hora de la mañana del pasado miércoles con dos personas que conocía. Iban en su coche, el Audi Q5 que fue incendiado la madrugada del sábado, y desde entonces no se ha vuelto a saber nada de él.

Grabaciones

La Policía Nacional ha estado analizando grabaciones de las cámaras de Tráfico que tiene el consistorio por la ciudad y hay un fotograma que detecta el coche de Tavira en una calle de Virgen del Remedio, no muy lejos de la calle del mismo barrio donde incendiaron el turismo del desaparecido. Esto ocurrió el miércoles y el coche no volvió a ser detectado por las cámaras de Tráfico, por lo que se presupone que fue estacionado en el lugar donde dos días más tarde le prendieron fuego.

Jesús Tavira, en una imagen de archivo cuando declaró como testigo en el juicio del caso Sala. / RAFA ARJONES

Tras la extinción del incendio se hallaron restos de dos teléfonos móviles compatibles con los que suele usar el desaparecido, así como unas llaves. Todo ello lleva a pensar a que Jesús Tavira salió precipitadamente del coche o le obligaron terceras personas.

La rumorología en redes sociales, donde se ha difundido la imagen de Jesús Tavira para solicitar la colaboración ciudadana, se ha extendido hasta el punto de afirmar que había aparecido muerto en las lagunas de Rabasa, extremo desmentido por la Policía Nacional.

Los investigadores no descartan ninguna hipótesis, incluida una desaparición voluntaria, como ha ocurrido en alguna ocasión pero sin estar tanto tiempo. No obstante, después de una semana se sospecha más de la participación de terceras personas en el caso.

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Lo que sí parece tener claro la Policía es que la desaparición no guarda relación con el caso del asesinato de María del Carmen Martínez, la viuda del presidente de la CAM. Tavira compareció en 2019 como testigo en el juicio por este caso y declaró hasta en tres ocasiones en Comisaría, donde informó a la Policía de dos ciudadanos magrebíes que estaban esa tarde en el negocio donde sucedió el crimen, pero de los cuales se descartó luego su implicación. En el juicio achacó a cuestiones comerciales las 232 llamadas que tuvo con el acusado absuelto, Miguel López, durante los dos meses anteriores al asesinato.