Seis detenidos por vender droga en un club cannábico de Alicante

Seis personas de entre 23 y 52 años han sido detenidas en una operación conjunta de la Policía Nacional y Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria para desarticular un entramado criminal que usaba un club privado de fumadores de cannabis como punto de venta de estupefacientes. La asociación se anunciaba en internet para captar a clientes, entre ellos muchos turistas que estaban de visita en Alicante.

La investigación se desarrolló tras recibir informaciones que indicaban la posible existencia de un punto de venta de sustancias estupefacientes en una asociación cannábica ubicada en una zona céntrica de la Alicante debido al constante trasiego de jóvenes que acudían y, tras un breve espacio de tiempo, abandonaban el lugar de manera apresurada, lo que estaba generando una alarma social entre el vecindario.

Los investigadores realizaron diversos dispositivos de vigilancia en los alrededores del local donde podría tener lugar la venta de sustancias estupefacientes bajo una supuesta cobertura legal y comprobaron sus sospechas.

Venta indiscriminada

Los agentes constataron el constante trasiego de personas que entraba y salían del local tras adquirir la sustancia estupefaciente, quedando acreditado que el citado club operaba como punto de venta al que podía acceder cualquier persona a comprar la sustancia y llevársela, sin necesidad de ser socio o miembro de la asociación.

Además, las pesquisas revelaron una reiteración delictiva en la asociación cannábica investigada, ya que la misma fue objeto de una intervención policial en el año 2020 y cuyo "modus operandi" seguía siendo el mismo.

Ante todo lo recabado, se realizaron gestiones para comprobar la titularidad del local y de las personas responsables de la asociación, así como la comprobación de los posibles permisos y licencias correspondientes, averiguándose que la actividad solicitada no era la de un club privado de fumadores y que no estaba autorizado fumar en el interior del establecimiento.

En la fase de explotación operativa, se solicitó a la autoridad judicial un mandamiento de entrada y registro, que dio como resultado la intervención de 517 gramos de marihuana, 66 gramos de hachís, 75 cigarros de marihuana y 1300 euros en efectivo.

Durante la intervención policial, los agentes llevaron a cabo la detención de dos varones y una mujer por los delitos de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal. Asimismo se localizaron en el interior a varios clientes consumiendo sustancia estupefaciente, los cuales fueron sancionados con la correspondiente acta de sanción administrativa. Además, algunos de ellos no eran miembros ni figuraban dados de alta en los registros de la asociación investigada.

Cada uno de los detenidos tenía una función dentro de la asociación. Mientras uno ejercía labores de encargado, otro hacía funciones de dispensa de la sustancia estupefaciente a los clientes y la mujer detenida se encargaba de la gestión de control de acceso.

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Tras el operativo policial realizado y al considerarse que sobre los miembros de la junta de gobierno de dicha asociación existía una posible responsabilidad penal, se realizaron gestiones que dieron como resultado la detención de tres personas más, un varón y dos mujeres que ostentaban los cargos de presidente, tesorera y secretaria. También les imputaron sendos delitos de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal. Las diligencias policiales practicadas fueron remitas al juzgado de guardia de Alicante.