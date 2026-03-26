Mala hierba nunca muere: clausuran cinco clubes cannábicos de Torrevieja usados para traficar con droga

Los clubes cannábicos usados como puntos de venta de droga proliferan como las setas y, como dice el refrán, mala hierba nunca muere. Los juzgados han acordado a raíz de intervenciones de la Guardia Civil de Torrevieja la clausura de más de una decena de asociaciones en los últimos años, pero se han abierto otras y acaba de realizarse otra operación que ha culminado con el cierre de otros cinco clubes en el municipio torrevejense y la detención de siete personas, así como la incautación de más diez kilogramos de marihuana y hachís.

La bautizada como operación "Zoo-232" se inició a principios de este año con el objetivo de comprobar la actividad desarrollada por determinadas asociaciones cannábicas en Torrevieja y acabar con las asociaciones que simulan ser entidades sin ánimo de lucro para ocultar su verdadera actividad, la venta de drogas.

En una primera fase, los agentes del Puesto Principal de Torrevieja localizaron todas las asociaciones conocidas en el municipio, centrando finalmente sus investigaciones en cinco de ellas ante la existencia de indicios de actividad ilícita.

Imagen de la operación en Torrevieja. / INFORMACIÓN

Según las pesquisas, estas asociaciones operaban bajo la apariencia de entidades sin ánimo de lucro, si bien en la práctica funcionaban como puntos de venta de droga.

Organización

Sus responsables actuaban de forma organizada y con una clara finalidad lucrativa, habiéndose asentado en la localidad, presuntamente, con el único objetivo de crear estas estructuras.

Durante el desarrollo de la investigación, los agentes detectaron en uno de los establecimientos la presencia de un menor de edad participando en la distribución de sustancias estupefacientes, un hecho de especial gravedad que ha sido puesto en conocimiento de la autoridad judicial.

Uno de los registros en Torrevieja. / INFORMACIÓN

Una vez acreditada la autoría de los hechos, el pasado 16 de marzo se llevaron a cabo ocho registros de forma simultánea en Torrevieja con el objetivo de evitar la destrucción de pruebas y la continuidad de la actividad delictiva en las cinco asociaciones investigadas.

En los registros intervinieron aproximadamente 4.000 euros en efectivo, 7,6 kilogramos de marihuana, 2,8 kilogramos de hachís, 68 cigarrillos rellenos de marihuana, así como otros derivados del cannabis.

La operación se ha saldado con la detención de siete personas, de entre 19 y 45 años y de cinco nacionalidades diferentes. La Guardia Civil les imputó delitos contra la salud pública por tráfico de drogas y todos quedaron en libertad a la espera de juicio. Asimismo, la autoridad judicial decretó la clausura temporal de las cinco asociaciones investigadas como medida preventiva para salvaguardar la seguridad y el bienestar de la comunidad.

Tras los registros, los agentes contaron con la colaboración de la Policía Local de Torrevieja, cuyos efectivos realizaron inspecciones administrativas en los locales y detectaron diversas irregularidades.

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La Guardia Civil señala que con esta actuación se reafirma el compromiso del Instituto Armado en la lucha contra el tráfico de drogas y en la erradicación de puntos de venta de sustancias estupefacientes que operan bajo apariencia de legalidad.