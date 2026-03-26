Vigilia en la Albufereta por Bimba y Max, los dos perros muertos tras tirarlos al vacío desde un octavo piso
La dueña de los canes está pendiente de juicio y doce asociaciones animalistas pedirán al Ayuntamiento de Alicante permiso para colocar una placa en recuerdo de los animales
Una asociación animalista, la Mirada de Michi, ha convocado para este próximo domingo una vigilia en la calle Sol Naciente de Alicante, en la Albufereta, con motivo de cumplirse un año de la muerte de los perros Bimba y Max, fallecidos tras ser arrojados al vacío desde un octavo piso presuntamente por su propietaria, que aún está pendiente de ser juzgada por estos hechos.
La concentración tendrá lugar a las doce del mediodía y cuenta con el respaldo de otras asociaciones como SOS Ayuda Animal y animalistas que quieren recordar a Bimba y Max en el lugar donde "fueron cruelmente asesinados tras ser arrojados desde un octavo piso".
El grupo de rescate de gatos abandonados la Mirada de Michi señala en la convocatoria de la vigilia que "sus muertes no pueden quedar en el olvido. No fue un accidente, fue un acto de violencia que nos rompe el alma y nos obliga a alzar la voz. Por ellos, por todos los que no pueden defenderse, os pedimos que nos acompañéis en este acto de recuerdo, respeto y reivindicación: no más maltrato, no más silencio".
Instrucción judicial
La causa por la muerte de Bimba y Max aún está en fase de instrucción, donde varias asociaciones se han personado para ejercer la acusación contra la dueña de los dos yorkshire terrier fallecidos.
Por otro lado, SOS Ayuda Animal ultima la presentación de una solicitud al Ayuntamiento de Alicante que cuenta con el apoyo de doce asociaciones animalistas para que autoricen a colocar en el lugar donde murieron los perros una placa o baldosa en recuerdo de Bimba y Max.
SOS Ayuda Animal ha anunciado que también estará presente en la vigilia "acompañando este acto desde el respeto, la calma y el recogimiento. Creemos en la importancia de generar conciencia siempre desde la empatía, la responsabilidad y el respeto hacia todos. Animamos a quienes asistan a hacerlo de forma pacífica, honrando la memoria de Bimba y Max".
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