Más de 50 detenidos en una operación contra el tráfico de drogas en la zona inglesa en Benidorm

Más de cincuenta personas fueron detenidas este jueves por la noche en una macrooperación de la Policía Nacional contra el tráfico de drogas realizada en pubs y discotecas de la conocida como zona de ocio inglesa o «zona guiri» en Benidorm.

Para el operativo fueron movilizados un centenar de agentes de la Policía Nacional, Policía Local de Benidorm y Unidad Adscrita de la Policía Nacional a la Comunidad Valenciana. Los agentes se desplegaron en al menos cinco pubs y discotecas de la zona inglesa y llevaron a cabo las detenciones y registros en busca de sustancias estupefacientes y otros efectos de interés para la investigación.

Los establecimientos investigados por la Policía son propiedad de dos conocidos grupos empresariales de Benidorm, según fuentes cercanas al caso.

Un año de pesquisas

La Policía Nacional inició las pesquisas el pasado año con el fin de combatir la distribución de sustancias estupefacientes entre los cientos de turistas que acuden a diario a esta zona de ocio de Benidorm y una vez se recabaron todos los indicios contra los sospechosos se procedió a llevar a cabo la fase de explotación.

Agentes desplegados en la zona de las detenciones realizadas en Benidorm. / INFORMACIÓN

El operativo comenzó a última hora de la tarde del jueves y se prolongó durante varias horas, hasta la pasada madrugada. Asimismo, este viernes por la mañana aún había vigilancia policial en una discoteca relacionada con la operación, donde al parecer la Policía Nacional tenía pendiente completar uno de los registros.

Entre las personas detenidas se encontraban encargados, camareros y otros trabajadores de diferentes establecimientos de ocio de la noche benidormí. La zona de los registros fue acordonada con cinta policial y los detenidos fueron trasladados a dependencias policiales. No obstante, gran parte de ellos han ido quedando en libertad con cargos este viernes tras realizar una comparecencia ante los agentes de la Policía Nacional que han realizado la investigación.

Imagen de la Policía en uno de los locales inspeccionados en Benidorm. / INFORMACIÓN

Los detenidos, en función del grado de participación que le atribuye la Policía, han sido acusados de los delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.

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No ha trascendido la droga y dinero incautado en la operación antidroga, aunque fuentes cercanas al caso han señalado que no se trata de cantidades importantes de sustancias estupefacientes. Desde la Comisaría Provincial de Alicante han declinado ofrecer cualquier tipo de información sobre el amplio dispositivo realizado en la zona de ocio inglesa de Benidorm.