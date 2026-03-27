El atropello de una joven por un autobús obliga a cortar una línea del TRAM en Alicante
La mujer ha sido alcanzada por un autobús urbano cuando se encontraba cruzando en la avenida Gastón Castelló
Una joven ha resultado herida de gravedad tras ser atropellada por un autobús urbano en la avenida Gastón Castelló de Alicante, según ha confirmado este diario en fuentes de la Policía Local de esta capital. El accidente ocurrió en la plataforma compartida de autobuses y tranvía de la zona, afectando la circulación de la Línea 2 del TRAM. El autobús cubría la Línea 3 que cubre el trayecto entre Ciudad de Asís y Colonia Requena. Los hechos han ocurrido sobre las 19.30 horas en un paso de peatones de la citada avenida. Las fuentes consultadas por este diario señalaron que la joven estaba cruzando con el semáforo de peatones en rojo. El conductor del autobús urbano trató de esquivarla pero acabó alcanzándola. La víctima ha sido trasladada en ambulancia al Hospital General de Alicante.
Según han informado fuentes del TRAM de Alicante, la circulación en ambos sentidos se encuentra interrumpida debido a que el autobús y los servicios de emergencia ocupan las dos vías de la plataforma tranviaria. La víctima fue trasladada de inmediato al centro hospitalario, aunque por el momento no se han facilitado detalles sobre su estado de salud. Las fuentes consultadas por este diario apuntaron a que su estado era grave.
Los conductores y usuarios de la Línea 2 han sido avisados mediante un comunicado del TRAM, que advierte de la supresión temporal del servicio por la vía interceptada a causa del accidente. El corte se ha debido a que los servicios de emergencias estaban ocupando las dos vías de la plataforma tranviaria. Una evacuación que se ha prolongado por espacio de media hora.
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