Cuatro detenidos en Alicante con más de 126 kilos de marihuana

Las quejas vecinales por el almacenamiento de marihuana en la azotea de la Comisaría Provincial y el fuerte olor que desprende se han repetido de nuevo este viernes a raíz de dos operaciones antidroga en Alicante, donde la Policía Nacional ha decomisado más de 126 kilogramos de "maría". Las intervenciones de la Policía han sido realizadas conjuntamente con la Sección de Contrabando del Servicio de Vigilancia Aduanera y además de la droga han sido detenidas cuatro personas.

En una primera intervención se detuvo a un matrimonio italiano de 53 y 50 años y a su hijo, de 25, como responsables de tráfico de drogas en una asociación cannábica situada en pleno centro de la ciudad. La actuación fue llevada a cabo por la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO), el Grupo Operativo de Respuesta de la Comisaría Centro, la Unidad Adscrita de la Policía Nacional y la Sección de Contrabando del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA). Los agentes incautaron 300 gramos de marihuana en cogollos y 30 gramos de hachís.

Por otro lado, efectivos de la UDYCO y del SVA arrestaron en Alicante a un joven albanés cuando circulaba en una furgoneta con 126 kilos de cogollos de marihuana.

Molestias

Toda esta droga fue trasladada a dependencias policiales y vecinos que residen junto a la Comisaría Provincial de Alicante se han quejado este viernes de las molestias que les ocasiona el fuerte olor a marihuana que se almacena en la azotea de las instalaciones policiales, donde hay un secadero en el que se guardan las plantas incautadas antes de poder llevarlas a Sanidad para su análisis.

Estos vecinos, que piden la retirada de las plantas del espacio visible y su traslado a otro lugar, ya se quejaron hace meses a la Policía Nacional, desde donde «nos pidieron disculpas por las molestias, pero no ofrecieron una solución», afirma una afectada, que elogia el trabajo policial pero reclama que la droga intervenida se almacene en otro lugar. Las quejas vecinales han vuelto a surgir este viernes tras las dos operaciones antidroga.

El fuerte olor a marihuana comenzó este jueves tras concluir la operación policial de los 126 kilos y ha continuado este viernes, cuando varios agentes estaban en la azotea guardando en cajas la marihuana con el fin de almacenarla en el secadero instalado para ello en la Comisaría Provincial.

El molesto olor a marihuana se podía notar incluso a pie de calle, en la puerta principal de la Comisaría Provincial. Un vecino de un edificio situado frente a las instalaciones públicas ha señalado a este diario que, a su juicio, «es un problema de salud pública y no se debe consentir que los vecinos tengamos que soportar este olor, ya que además también hay menores».

En una respuesta realizada en septiembre del pasado año ante una queja por el almacenaje de la marihuana, la Policía lamentaba «las molestias y perjuicios» causados y se aseguraba que el almacenaje no implica «ningún riesgo para la salud pública, ni para la de los funcionarios ni la de los edificios cercanos, más allá del olor que puedan desprender en un primer momento».

Por otro lado, la Policía explica que dicha droga no se puede custodiar en espacios cerrados y el secado de las plantas debe hacerse al aire libre para que no se deterioren y evitar que se alteren los análisis sobre su principio activo.

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No obstante, se indica desde la Policía que se solicita la destrucción de la droga una vez está realizado el análisis, aunque todo ello conlleva un periodo de tiempo mínimo.