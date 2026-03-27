Detenida en El Campello una fugitiva buscada en Rusia por sobornar al jefe de un hospital

La Policía Nacional ha detenido en El Campello a una fugitiva de 34 años de edad sobre la que pesaba una orden internacional de detención para extradición (OIDE) cursada por las autoridades de Rusia bajo la acusación de un delito de estafa cometido en 2022 al sobornar al jefe de un hospital ruso en relación a unos contratos.

Rusia dictó una orden internacional de detención para extradición que fue puesta en conocimiento de la Policía Nacional tras tener sospechas de que la fugitiva podría haber elegido la provincia de Alicante para esconderse de la justicia de su país.

Vigilancia y arresto

Por este motivo, los investigadores iniciaron las pesquisas de averiguación y no tardaron en localizarla en la localidad de El Campello, donde se estableció un dispositivo policial de vigilancia que permitió su detención.

La fugitiva había huido de la justicia de Rusia tras ser condenada por un delito de estafa, hechos cometidos en el año 2022 en la localidad rusa de Milkowski. Según la reclamación de Rusia, la detenida sobornó al jefe de un hospital por más de 500.000 rublos rusos -más de 5.000 euros al cambio- con el fin de obtener una ventaja en unos contratos.

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La Policía puso a la detenida a disposición del juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, órgano encargado de realizar los trámites para su posterior extradición.