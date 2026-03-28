La Guardia Civil desmantela una plantación de marihuana en el centro de Santa Pola

La Guardia Civil, junto a la Policía Local de Santa Pola, ha detenido a un hombre tras desmantelar una plantación de marihuana en una vivienda del centro urbano de la villa marinera.

La investigación, desarrollada por el Área de Investigación del Puesto Principal de Santa Pola, se inició en enero de 2026, después de que recibiera información facilitada por la Policía Local. Los agentes municipales habían recopilado las denuncias de diferentes vecinos de una vivienda situada en una zona céntrica de Santa Pola, próxima a centros escolares y a un polideportivo.

Investigación

Las primeras gestiones permitieron comprobar que, del inmueble investigado, emanaba olor a cannabis de forma continuada. Asimismo, los agentes se percataron de que el residente de aquel piso adoptaba medidas de precaución y vigilancia, compatibles con la posible existencia de una plantación en el interior.

La plantación de marihuana hallada en un piso de Santa Pola. / INFORMACIÓN

Una vez recabadas las pruebas necesarias, se llevó a cabo un registro domiciliario en el que se localizó una plantación de cannabis con plantas en diferentes fases de crecimiento, lo que permitía dar continuidad a la producción. La instalación contaba con los elementos necesarios para el cultivo, los cuales fueron incautados para desmantelar por completo la plantación.

54 plantas

Como resultado de la actuación, se procedió a la detención del responsable y a la intervención de 54 plantas de marihuana y 27 gramos de cogollos.

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El detenido, un hombre de 36 años y al que se le imputa un delito contra la salud pública por cultivo y elaboración de sustancias estupefacientes, ha sido puesto a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Elche, tras lo cual quedó en libertad con medidas cautelares.