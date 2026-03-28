La Policía Nacional detiene a dos personas acusadas de utilizar documentos falsos para engañar a Extranjería
La investigación permite la captura de un hombre por vender credenciales fraudulentas a ciudadanos extranjeros a cambio de 250 euros
La Policía Nacional ha detenido en Elda a dos personas, un varón y una mujer, de 54 y 61 años de edad, por su presunta participación en un delito de falsedad documental.
Agentes de la Brigada de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de Elda-Petrer, detuvieron a una mujer tras personarse en la Unidad de Documentación con la intención de obtener un permiso que le habilitara para trabajar por cuenta propia en territorio español. El motivo de la detención está en que la mujer aportó documentación falsificada, que fue inmediatamente detectada por los agentes.
Negocio de falsificación
La detención de esta persona dio lugar a una investigación sobre un entramado dedicado a facilitar papeles fraudulentos a ciudadanos extranjeros. Las pesquisas policiales lograron identificar, localizar y detener a un segundo varón, presunto responsable de facilitar la documentación falsa a cambio de 250 euros por cada documento.
Los detenidos, tras la práctica de las diligencias policiales, han sido puestos a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de la localidad de Elda.
La intervención policial, aseguran desde el cuerpo, ha sido determinante para combatir este tipo de delitos y prevenir la obtención fraudulenta de permisos por parte de ciudadanos que presentan credenciales falsificadas.
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