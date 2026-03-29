La Policía detiene en Alicante a ocho miembros de un grupo criminal por falsificar cheques de hasta 132.000 euros

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la ciudad de Alicante a ocho personas de edades comprendidas entre los 31 y los 73 años, como presuntos responsables de los delitos de estafa, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal. Los arrestados, además de haber cobrado cheques falsos en entidades bancarias de la provincia por valor de más de 132.000 euros, perpetraron estafas bancarias de naturaleza variada que iban desde las conocidas como "estafas del amor”, hasta cargos forzados con tarjeta en datáfono.

Investigaciones cruzadas

Dos investigaciones en curso del Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal de Alicante de la Policía Nacional, relacionadas con cobros de cheques falsos en sucursales bancarias, se cruzaron cuando el resultado de las pesquisas iniciales condujo a los agentes hasta los mismos investigados.

La primera de ellas guardaba relación con una denuncia interpuesta por el director de una oficina bancaria de Alicante, quien manifestaba que se habían hecho efectivos cheques mediante su ingreso a través de cajero automático en cuentas bancarias de personas físicas, por un valor de 80.000 euros.

En paralelo, se había iniciado otra investigación en relación a la detención de una mujer en una sucursal bancaria, quien trataba de hacer efectivo en ventanilla un cheque por valor de 38.816,18 euros y que, en fechas anteriores, había cobrado otro cheque, esta vez de 13.357,07 euros, el cual posteriormente se detectó como falso.

En este caso, la portadora del cheque fue detenida como presunta responsable de los delitos de estafa y falsedad documental, pudiendo intervenirse el documento de pago fraudulento, cuyo soporte era de otra entidad distinta a la del lugar del suceso.

Dos implicados más en la trama

En el contexto de esta segunda investigación, se averiguó que el cheque cobrado con anterioridad por la detenida había sido hábilmente manipulado para que ella figurase como beneficiaria, cuando en realidad debía ser una empresa, la cual ya había interpuesto una denuncia por tales hechos.

Seguidamente, los agentes llegaron hasta otras dos personas implicadas en la trama. Uno de ellos, que hacía la función de captador de personas con cuentas bancarias en España para que pudieran cobrar los cheques -conocidos como "mulas bancarias"- y, el otro, que hacía de intermediario entre el captador y la persona que les facilitaba los cheques. Ambos individuos, tras ser plenamente identificados, fueron localizados y detenidos por los mismos delitos que a su contraparte femenina.

En cuanto a los cheques, todos habían sido manipulados, afectando a diferentes empresas pagadoras.

Cinco detenciones más

Como consecuencia de estas detenciones, se consiguió relacionar ambas investigaciones, llegando hasta una trama delincuencial que se dedicaba a todo tipo de delitos de estafas bancarias, incluso se les llegó a asociar con una "estafa del amor" en la que resultaron al menos tres personas perjudicadas.

Otro de los delitos investigados y que se le atribuye a este grupo criminal, estaba relacionado a cargos forzados en datáfonos. En este caso, realizaban compras que pagaban con tarjeta bancaria, sin embargo, en vez de insertarla o usar el contacless, introducían manualmente sus datos en el datáfono.

Posteriormente, la entidad pagadora detectaba el fraude y cancelaba el pago, no siendo detectado el impago por el establecimiento en el momento del cobro. De este modo, provocaron un fraude en un comercio de 6.399 euros.

Tras establecerse la conexión entre ambas ramas investigadas, se consiguió detener a cinco personas más, siendo finalmente ocho los arrestados a lo largo de la investigación. Después de la práctica de las diligencias policiales, se dio cuenta de todo lo actuado a los juzgados de instrucción de guardia de la localidad de Alicante, no descartándose más detenciones por tales hechos.

Modus operandi

Uno de los medios utilizados para cometer estafas bancarias es la falsificación de cheques de empresas o, en su caso, del uso de estos, los cuales han sido previamente alterados en algunos de sus elementos por terceras personas para posteriormente proceder a su cobro en sucursales bancarias de diferentes entidades financieras ubicadas en diversos puntos del territorio nacional.

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Para ello, las redes criminales, suelen utilizar a personas de bajos recursos económicos, a las que ofrecen una comisión a cambio de participar en la, supuestamente legal operación bancaria, componiendo el último escalón del entramado que además se trata del más expuesto a la acción policial, que comúnmente se llama “mula bancaria”, a través de las cuales las organizaciones criminales consiguen blanquear el dinero de sus ilícitas actividades.