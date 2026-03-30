Despliegue en Teulada para detener un acusado de malos tratos atrincherado en casa de su madre

La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Local, ha llevado a cabo esta tarde un amplio despliegue de agentes en el casco urbano de Teulada para detener a un sospechoso de malos tratos que se había atrincherado en el domicilio de su madre con un cuchillo y se negaba a salir.

Fuentes cercanas al caso han señalado a este diario que los hechos han ocurrido cuando la Guardia Civil iba a proceder a la detención de un hombre de 45 años que estaban buscando por haber agredido hace unos días a su pareja en El Verger.

El sospechoso, lejos de dar facilidades, ha optado por quedarse dentro de su domicilio, donde también se encontraba su madre, de 80 años.

Autolesionarse

El presunto maltratador amenazaba con autolesionarse o hacer daño a terceras personas si entraba la Guardia Civil, por lo que el negociador de la Benemérita ha estado hablando con el sospechoso para que se entregara de forma voluntaria, sin necesidad de realizar una intervención de asalto por parte de agentes especializados.

Vehículo de la Guardia Civil en el despliegue de Teulada. / A. P. F.

Finalmente, el negociador ha entablado la comunicación con el hombre y ha logrado, en menos de una hora, que depusiera su actitud y accediera a salir de la vivienda, permitiendo a los agentes proceder a su detención sin incidentes, a pesar de que se ha resistido.

Por su parte, servicios sanitarios de Protección Civil han atendido a la madre por la situación vivida, pero se encuentra en buen estado de salud, según la Guardia Civil.

El hombre arrestado ha sido trasladado a dependencias de la Guardia Civil para instruir diligencias por los hechos ocurridos y por la agresión a su pareja en El Verger.

En el dispositivo han participado agentes de la Guardia Civil de Seguridad Ciudadana de los Puestos y de la Compañía de Calp, el Equipo Territorial de Policía Judicial de Calp y el negociador del Equipo Territorial de Policía Judicial de Xàbia, cuya intervención ha sido crucial, junto con la Policía Local de Teulada.

El Equipo de Policía Judicial de Calp se encuentra instruyendo las diligencias para averiguar el resto de detalles.