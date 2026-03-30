Detienen a un joven por disparar a su tío en una discusión familiar en Alicante y a sus padres
La Policía Nacional interviene dos armas cortas, varios cargadores, munición y 300 gramos de cocaína
La Policía Nacional ha detenido en Alicante a un joven de 24 años por el disparo que realizó contra un tío suyo, de 47 años, en una discusión familiar y también han arrestado a sus padres, de 45 años.
Los detenidos han sido acusados, según el grado de participación de cada uno, de delitos de tentativa de asesinato, tenencia ilícita de armas y delito contra la salud pública.
Los hechos ocurrieron el pasado día 23 de marzo, en el barrio de Virgen del Carmen de Alicante, tras una disputa entre familiares del mismo clan.
Los tres arrestados son un matrimonio y su hijo y la víctima fue el hermano de la mujer detenida.
En cuanto al motivo de la discusión que provocó el incidente con arma de fuego, se desconoce hasta la fecha, según informa la Policía.
En el transcurso de la investigación se intervinieron dos armas de fuego cortas, cinco cargadores, diversa munición y 310 gramos de cocaína.
Los arrestados, tras la práctica de las diligencias policiales, fueron puestos a disposición del juzgado de instrucción de guardia de Alicante, decretándose el ingreso en prisión provisional para el varón de 24 años, quien presuntamente habría realizado los disparos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cambios en el subsidio para mayores de 52 años en 2026: base de cotización, límite de rentas y declaración de la Renta
- El Domingo de Ramos reúne a 70.000 personas en torno al 'Pas de la Burreta' en Elche
- El cultivo de algarroba se duplica hasta las 6.000 hectáreas al dispararse la demanda
- Las procesiones de Semana Santa que hay en Elche este domingo: estos son los horarios y los recorridos
- Procesiones de Domingo de Ramos en Alicante: novedades, recorrido y horarios de hoy
- Torrevieja reabre todo el paseo del dique de Levante hasta el faro tras la remodelación de 6,5 millones de euros
- Inspiración para el Parque Central de Alicante: los soterramientos en España, antes y después de Óscar Puente
- Hércules CF - Marbella FC