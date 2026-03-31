Tres arrestados por robar cobre y una escopeta en una casa en Hondón de los Frailes

La Guardia Civil ha detenido a tres hombres de 28, 33 y 39 años como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en una casa de campo en la localidad de Hondón de los Frailes.

La investigación se inició el pasado 24 de febrero, tras la denuncia de un robo cometido en una vivienda rural en la localidad de Hondón de los Frailes, donde los autores accedieron tras forzar el acceso y sustrajeron diversos efectos, entre ellos una escopeta de caza, una carabina de aire comprimido y cableado de cobre.

El Equipo de Robos en el Campo (ROCA) de la Compañía de Ibi, junto con el Área de Investigación del Puesto Principal de Aspe, se hizo cargo de las pesquisas, llevando a cabo una inspección en el lugar de los hechos en la que se hallaron pruebas claves que identificaban a uno de los presuntos autores.

Las gestiones posteriores se centraron en localizar los efectos sustraídos, logrando recuperar parte del cableado de cobre robado en un centro de reciclaje de la zona, donde lo habían vendido. Estas actuaciones permitieron identificar al resto de implicados.

Como resultado del operativo, entre los días 26 de febrero y 9 de marzo, se procedió a la detención de los tres sospechosos y a la recuperación de diversos efectos, entre ellos una carabina de aire comprimido y aproximadamente 65 kilogramos de cableado de cobre, siéndoles imputado un delito de robo con fuerza en las cosas.

Posteriormente, uno de los detenidos entregó la escopeta sustraída en dependencias de la Guardia Civil, lo que permitió su recuperación y devolución a su legítimo propietario. A este implicado se le imputó además un delito de tenencia ilícita de armas.

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Finalmente, los detenidos fueron puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Novelda y quedaron en libertad con medidas cautelares a la espera de juicio.