Tres detenidos en Torrevieja de una banda itinerante por robos al descuido en joyerías

La Policía Nacional ha detenido en Torrevieja a tres presuntos miembros de una banda itinerante de ladrones que se dedicaba a cometer robos al descuido en joyerías de varias provincias y se les acusa de ocho hurtos en los que se apoderaron de joyas valoradas en más de 50.000 euros.

Las detenciones fueron realizadas por la Policía Nacional el pasado jueves 26 de marzo en Torrevieja dentro de la bautizada como "operación Iocus".

Según informa la Policía, los arrestados formaban parte de un grupo criminal itinerante especializado en la sustracción de joyas mediante el conocido método del “descuido”.

Sospechosos identificados

La investigación se inició el pasado mes de agosto al detectarse la presencia de este grupo en Zaragoza. A raíz de las gestiones practicadas, los agentes lograron identificar a los presuntos autores y vincularlos con diversos hechos delictivos cometidos en diferentes puntos del territorio nacional.

Imagen de una de las detenciones en Torrevieja. / INFORMACIÓN

El "modus operandi" consistía en acceder como clientes a establecimientos, principalmente joyerías, donde solicitaban a los empleados que les mostrasen diferentes piezas. Para generar confianza, exhibían de forma ostentosa un fajo de billetes, simulando una alta capacidad económica.

A continuación aprovechaban momentos de distracción de los trabajadores para sustraer con gran habilidad el mayor número posible de joyas y abandonaban el lugar rápidamente para evitar ser descubiertos.

Los investigados actuaban de forma organizada y coordinada, con reparto de funciones entre los distintos miembros del grupo.

Su carácter itinerante les permitía desplazarse por diversas provincias -como Zaragoza, Vizcaya, Málaga, Toledo o Alicante-donde cometían los ilícitos, acumulando hasta el momento un total de ocho hechos esclarecidos, con un beneficio superior a los 50.000 euros.

Una vez identificados, se estableció un dispositivo policial que culminó con su localización y detención en Torrevieja.

Asimismo, se logró identificar a otros miembros de la organización criminal que colaboraban en la actividad delictiva.

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Los detenidos, que presentan una elevada reincidencia, pasaron a disposición judicial como presuntos responsables de ocho delitos de hurto y pertenencia a grupo criminal, quedando en libertad con cargos tras ser oídos en declaración.