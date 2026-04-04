Capturan en Alicante a un fugitivo buscado en Italia por robos en máquinas de juego

La Policía Nacional ha detenido en la provincia de Alicante a un hombre de 51 años sobre el que pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) dictada por las autoridades italianas por un delito de robo organizado cometido en 2020.

La investigación se inició tras recibir información que apuntaba a que el fugitivo podría haberse ocultado en esta provincia para eludir la acción de la justicia italiana. A partir de ese momento, los agentes llevaron a cabo diversas gestiones que permitieron localizarlo en Santa Pola, donde fue finalmente arrestado tras el correspondiente dispositivo policial.

El detenido había huido de Italia después de ser condenado a una pena máxima de 10 años de prisión, de la que aún le restan por cumplir siete años, siete meses y 27 días. Los hechos por los que fue condenado tuvieron lugar en la ciudad de Fano, donde, junto a otras personas, sustrajo más de 4.500 euros de varias máquinas de juegos de azar.

La detención ha sido posible gracias al intercambio de información y a la coordinación entre las autoridades policiales internacionales y la Policía Nacional.

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Tras su arresto, el detenido fue puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, órgano encargado de tramitar su posterior extradición a Italia.