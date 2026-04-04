Capturan en Alicante a un fugitivo buscado en Italia por robos en máquinas de juego
El detenido tiene pendiente cumplir más de siete años de prisión
La Policía Nacional ha detenido en la provincia de Alicante a un hombre de 51 años sobre el que pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) dictada por las autoridades italianas por un delito de robo organizado cometido en 2020.
La investigación se inició tras recibir información que apuntaba a que el fugitivo podría haberse ocultado en esta provincia para eludir la acción de la justicia italiana. A partir de ese momento, los agentes llevaron a cabo diversas gestiones que permitieron localizarlo en Santa Pola, donde fue finalmente arrestado tras el correspondiente dispositivo policial.
El detenido había huido de Italia después de ser condenado a una pena máxima de 10 años de prisión, de la que aún le restan por cumplir siete años, siete meses y 27 días. Los hechos por los que fue condenado tuvieron lugar en la ciudad de Fano, donde, junto a otras personas, sustrajo más de 4.500 euros de varias máquinas de juegos de azar.
La detención ha sido posible gracias al intercambio de información y a la coordinación entre las autoridades policiales internacionales y la Policía Nacional.
Tras su arresto, el detenido fue puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, órgano encargado de tramitar su posterior extradición a Italia.
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