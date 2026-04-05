Detenido un ladrón por robar en coches de alta gama de Alicante con un inhibidor
El arrestado evitaba que los propietarios de los vehículos, estacionados en parkings, lo cerraran
La Policía Nacional ha detenido en Alicante, a un hombre de 32 años, como presunto autor de un delito de robo con fuerza en el interior de hasta seis coches de alta gama. El arrestado accedía a los vehículos después de haber bloqueado con un inhibidor de señales la frecuencia del cierre electrónico. Todo ello en el momento en que, los propietarios, los cerraban con mando tras estacionarlos.
La investigación tuvo su origen al detectar los agentes de Policía Judicial de la Comisaría de Alicante Centro, varias denuncias interpuestas durante el mes de marzo, relacionadas con robos en interior de vehículos, principalmente de alta gama, que seguían un mismo patrón; los vehículos, todos con cierre electrónico, no presentaban ningún síntoma de sustracción aparente, ventanillas fracturadas o cerraduras rotas.
Las víctimas, coincidían en que, habían estacionado su vehículo en un parking y habían cerrado electrónicamente el mismo. Sin embargo, cuando regresaban a coger su vehículo, observaban que les habían sustraído sus pertenencias, no presentando el vehículo ningún signo de haber sido forzado, si bien aseguraban que el vehículo era imposible que se quedase abierto tras dejarlo estacionado.
Dispositivo policial en parkings
Los investigadores, barajaron la hipótesis de un posible modus operandi basado en la comisión del hecho mediante la actuación de algún tipo de inhibidor de frecuencia que inactivase los cierres electrónicos, siendo el campo de actuación del autor los parkings de la zona centro de la ciudad, donde confluye una mayor afluencia de turistas.
Por tal motivo, por parte de los efectivos destinados en la Comisaría del distrito Centro, se estableció un dispositivo específico de prevención y vigilancia en las inmediaciones de los parkings de la ciudad, orientado al esclarecimiento de tales hechos.
Fruto del dispositivo, los agentes de paisano desplegados vieron a un varón que, mostrando una actitud sospechosa, se aproximó a un vehículo, abrió la puerta y se introdujo en su interior, no observando que se activase ningún elemento luminoso del vehículo, característico cuando se acciona correctamente su sistema de desbloqueo con mando.
Contradicciones
Así pues, los agentes, interceptaron a este hombre, que al ser preguntado si era titular del vehículo contestó inicialmente que no, que era de una amiga, lo cual posteriormente fue descartado por los agentes al encontrar contradicciones en sus manifestaciones, por lo que le realizaron un cacheo preventivo, descubriendo entre sus prendas un martillo específico para romper cristales y un mando a distancia que, si bien aparentaba ser un mando de garaje, resultó ser un inhibidor de frecuencia.
Por tal motivo, junto con otros indicios conocidos sobre la apariencia física del posible autor, los agentes detuvieron al hombre como presunto responsable de un delito de robo con fuerza en las cosas cometido en interior de vehículo, atribuyéndole además la autoría de los hechos denunciados con anterioridad.
Posteriormente, se descubrió que al arrestado le constaba vigente una orden de detención y presentación por parte de un juzgado de la ciudad por un delito de robo con fuerza, por lo que igualmente fue informado de su detención por este motivo. El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, fue puesto a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de la localidad de Alicante.
La Policía recomienda
Debido a la sofisticación delictiva observada y que los delincuentes comunes utilizan actualmente, la cual hasta ahora se veía más propio de bandas organizadas, de cara a sus desplazamientos vacacionales principalmente, desde la Policía Nacional se recomienda a los ciudadanos, que se aseguren de que sus vehículos han quedado debidamente cerrados antes de alejarse de ellos después de estacionarlos, así como que no se dejen pertenencias de valor en su interior o a la vista en el habitáculo como, carteras con tarjetas de crédito, dinero o dispositivos electrónicos, y no mostrar el interior de los maleteros en el lugar donde se estaciona, evitando así la mirada indiscreta de este tipo de delincuentes.
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