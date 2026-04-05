Muere un ciclista de 57 años tras chocar con un coche en Calp

Un ciclista de 57 años ha fallecido este domingo tras chocar con un coche en la carretera N-332 en el término municipal de Calp, según han informado fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El aviso del accidente de tráfico se ha recibido sobre las 16:20 horas y hasta el lugar se han desplazado dos ambulancias, una SVB y un SAMU.

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El equipo médico ha practicado las maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada al ciclista, pero no ha habido respuesta y finalmente solo ha podido confirmar su fallecimiento.