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Muere un ciclista de 57 años tras chocar con un coche en Calp

El equipo médico desplazado no ha podido hacer nada por salvar la vida del hombre

Momentos después del accidente que se ha cobrado la vida de un ciclista en Calp.

Momentos después del accidente que se ha cobrado la vida de un ciclista en Calp. / INFORMACIÓN

Sara Rodríguez

Sara Rodríguez

Un ciclista de 57 años ha fallecido este domingo tras chocar con un coche en la carretera N-332 en el término municipal de Calp, según han informado fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El aviso del accidente de tráfico se ha recibido sobre las 16:20 horas y hasta el lugar se han desplazado dos ambulancias, una SVB y un SAMU.

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El equipo médico ha practicado las maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada al ciclista, pero no ha habido respuesta y finalmente solo ha podido confirmar su fallecimiento.

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