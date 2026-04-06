Apresado en Polop un fugitivo moldavo que llevaba seis años huido de la Justicia

La Guardia Civilha detenido en la localidad alicantina de Polop de la Marina a un fugitivo moldavo que llevaba seis años huido de la Justicia de su país, ha informado la Comandancia de Alicante. El reclamado es un varón de 30 años y tenía vigente una Orden Internacional de Detención emitida por las autoridades de Moldavia, con penas pendientes de hasta 15 años de prisión por delitos relacionados con el tráfico de drogas.

La captura del fugitivo tuvo lugar el pasado día 4 de marzo, durante un control rutinario establecido en el municipio de Polop. Los agentes dieron el alto a un vehículo ocupado por tres varones. Tras un primer intercambio de palabras con el conductor, los agentes detectaron que este daba respuestas incoherentes, lo que despertó sus sospechas y motivó una identificación más exhaustiva de todos los ocupantes.

Uno de los pasajeros, que viajaba en la parte trasera del vehículo, presentó una carta de identidad búlgara que los agentes lograron identificar como falsa. Posteriormente, el mismo individuo facilitó nueva documentación, consistente en un Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión Europea (CERCU) y una imagen de un supuesto pasaporte búlgaro, cuya autenticidad también generó dudas. Ante estos hechos, los agentes procedieron a su detención como presunto autor de un delito de falsedad documental.

Identificación

Tras la detención, se iniciaron gestiones con distintas unidades policiales, tanto a nivel nacional como internacional, para determinar la verdadera identidad del detenido. Estas actuaciones permitieron confirmar que toda la documentación aportada era falsa o había sido obtenida a partir de documentación fraudulenta.

Finalmente, los agentes lograron identificar plenamente al individuo, constatando que se trataba de un fugitivo moldavo reclamado por las autoridades de su país.

El detenido ha sido puesto a disposición judicial, donde se decretó su ingreso en prisión provisional sin fianza, a la espera de su entrega a las autoridades moldavas. En un primer momento, pasó a disposición del juzgado de guardia de La Vila Joiosa por la falsedad documental, mientras que será la Audiencia Nacional la que se encargue de la extradición.

La detención ha sido llevada a cabo por el Grupo de Apoyo de la Compañía de Calpe contando con el apoyo del Puesto Principal de Altea para la instrucción de diligencias.

Con esta actuación, la Guardia Civil ha logrado detener a un miembro de una organización criminal moldava que, según las investigaciones, se encontraba asentándose en territorio nacional desde hace al menos seis años.