Detenido un conductor por el atropello mortal de un ciclista en Calp

La Guardia Civil ha detenido a un conductor de 69 años por el atropello mortal de un ciclista en un tramo de la N-332 a su paso por Calp, ha informado la Comandancia de Alicante. Como ya publicó este diario, el fallecido es un varón de nacionalidad sueca de 57 años. Al conductor se le imputa un delito de homicidio por imprudencia, ya que el arrollamiento se produjo como consecuencia de haber invadido parte del carril contrario en el momento en el que el turismo estaba tomando una curva.

Los hechos ocurrieron el domingo sobre las 16.20 horas en la N-332 a su paso por el término de Calp. La colisión se produjo en un tramo curvo a la altura del kilómetro 167 de la cita vía. Turismo y bicicleta chocaron frontalmente. El conductor del turismo es un hombre de nacionalidad española de 69 años de edad. Según las citadas fuentes, el atropello ocurrió al haber invadido el conductor el carril contrario. Al lugar de los hechos acudieron tanto una ambulancia con Soporte Vital Básico y un SAMU. El equipo médico trató realizó la reanimación cardiorrespiratoria, pero no pudieron hacer nada por reanimarlo y se le acabó dando por fallecido.

El conductor ha dado negativo tanto en pruebas de alcohol y de drogas, según indicaron las mismas fuentes, aunque precisaron que la prueba que hacen los agentes de tráfico es de carácter indiciario y que para una prueba de contraste sería necesario una prueba de contraste ordenada por el juzgado de Dénia competente para investigar los hechos. El detenido, de nacionalidad española, ha quedado a disposición judicial. La instrucción deberá determinar las circunstancias en las que se produjo la invasión del carril contrario por parte del conductor.

Otros accidentes

No ha sido el único accidente con ciclistas implicados en esa zona este fin de semana. El sábado se registró otro siniestro en el tramo de la N-332 que conecta Benissa con Calp. Un ciclista, que circulaba en sentido descendente por una zona de gran visibilidad y amplio arcén, fue embestido violentamente por un vehículo que, lejos de auxiliar a la víctima, aceleró para abandonar el lugar del siniestro. El ciclista salió despedido fuera de la calzada. Su pareja hizo un llamamiento en redes sociales para denunciar la extrema gravedad de lo ocurrido: "¡Podría haberle costado la vida y el coche ni siquiera se detuvo!", lamenta, subrayando la frialdad del conductor implicado. La víctima tuvo que ser evacuada de urgencia a un centro hospitalario, mientras que su bicicleta quedó prácticamente destrozada tras el golpe. El accidente se produjo en un tramo donde los ciclistas suelen alcanzar velocidad de crucero sin necesidad de pedalear debido al desnivel, lo que hace que cualquier impacto lateral sea potencialmente mortal.

Gracias a la colaboración de tres testigos directos que presenciaron el atropello, se pudieron obtener los primeros detalles del vehículo fugado. Las pesquisas se centran en la localización de una furgoneta de color gris oscuro y matrícula belga. Pese a la rapidez del incidente, los testigos no pudieron registrar el número de placa, lo que ha motivado que la familia inicie una campaña activa de búsqueda de información. La Guardia Civil y el entorno del afectado han pedido la colaboración de cualquier conductor que circulase por la zona en ese momento y pudiera tener grabaciones de cámaras de seguridad o recordar algún detalle adicional sobre el vehículo sospechoso. "Si alguien vio el accidente o puede proporcionar información sobre el vehículo, ¡sería de gran ayuda!", insiste su compañera, con la esperanza de que el responsable rinda cuentas ante la justicia por un delito de omisión del deber de socorro.

Ciclista profesional

A estos dos siniestros se suma la conmoción que sufrió el mundo del ciclismo profesional tras conocerse que Jaume Guardeño, ciclista de Altea de tan solo 23 años, se encontraba herido grave. El corredor del equipo Caja Rural-Seguros RGA venía de completar una gran actuación en la Volta a Catalunya, sufrió un fatídico accidente mientras entrenaba el pasado martes.

Según las informaciones facilitadas por el equipo, el incidente se desencadenó de forma fortuita cuando Guardeño pisó una piedra en la calzada, perdiendo el control de su bicicleta. En el intento desesperado por estabilizarse, el joven deportista terminó impactando de lleno contra un vehículo que circulaba por el carril opuesto. La peor parte del golpe la recibió en la cabeza, lo que obligó a su traslado inmediato en helicóptero al hospital Taulí de Sabadell, donde fue intervenido de urgencia. Actualmente, el alteano permanece ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con lesiones de gravedad y bajo pronóstico reservado.