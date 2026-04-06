Pistolas, cocaína y una caleta: detenida una pareja por vender droga desde un coche en Alicante

Con un vehículo de alta gama, transportaban pedidos de drogas por distintas zonas de la ciudad. Alijos que iban ocultos dentro del vehículo y que guardaban en su domicilio particular, donde también se encontraron armas. Agentes de la Policía Nacional han detenido en Alicante a una pareja (un hombre y una mujer de 39 y 40 años de edad) como presuntos responsables de un delito de tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas, según ha informado la Comisaría Provincial. Los arrestados se dedicaban a la venta al menudeo de cocaína y hachís, utilizando para ello el vehículo que tenía una caleta para ocultar el transporte de las sustancias estupefacientes. Este tipo de compartimentos, conocidos en el argot policial como “caletas”, son utilizados habitualmente para ocultar droga o dinero y dificultar su localización en posibles controles, ya que suelen contar con sistemas de apertura camuflados.

Desde la Policía Nacional se ha explicado que las caletas son compartimentos ocultos instalados o modificados en vehículos con el objetivo de esconder sustancias estupefacientes, dinero u otros objetos ilícitos. Estos habitáculos se encuentran camuflados en diferentes partes del vehículo, como salpicaderos, puertas, asientos o maleteros, y pueden contar con sistemas de apertura ocultos, lo que permite transportar las sustancias sin que resulten visibles y dificultar su detección por parte de las fuerzas de seguridad. Se trata de un sistema que suele ser empleado por las organizaciones criminales para intentar burlar los resultados de un eventual registro por parte de las Fuerzas de Seguridad.

Ventas itinerantes

La investigación se inició a raíz de diversas informaciones que alertaban sobre la actividad de un varón que estaría distribuyendo sustancias estupefacientes, principalmente cocaína y hachís. Según las pesquisas, el investigado, utilizaba su vehículo para el transporte de la droga. Los agentes comprobaron que el investigado no actuaba desde un punto fijo, sino que se desplazaba con su vehículo por distintos barrios de la ciudad, donde concertaba encuentros rápidos con los compradores. Las transacciones se realizaban en pocos minutos, tras los que abandonaba la zona para evitar ser detectado. Este carácter itinerante de las transacciones dificultaba las investigaciones, ya que el sospechoso se iba moviendo por distintos puntos de la ciudad. Iba al punto desde donde había recibido el encargo.

En la fase de explotación de la operación, se llevó a cabo un registro autorizado por la autoridad judicial en el domicilio de los sospechosos donde los agentes intervinieron 206 gramos de cocaína, 796 gramos de hachís. Sustancias que almacenaban en el piso y que luego transportaban al lugar donde habían recibido el pedido. También se localizó una pistola, un revólver, un arma simulada, y diversa munición, para las que no tenían licencia; así como dos balanzas de precisión y un vehículo de alta gama.

Como resultado de la operación, se procedió a la detención de dos personas, un varón y una mujer, por su presunta implicación en los delitos de tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas.

Con estas detenciones, la Policía considera que se ha conseguido desmantelar un punto de venta de sustancias estupefacientes que operaba en la ciudad de Alicante. Los detenidos han sido puestos a disposición judicial como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas.