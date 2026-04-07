Los continuos cortes de luz destapan una plantación de marihuana en Sax
La investigación de la Guardia Civil culminó con el hallazgo de 476 plantas de marihuana y 600 gramos envasados, además de un machete y la detención de un padre y su hijo
La Guardia Civil ha detenido en Sax a un padre y a su hijo, de 62 y 31 años, como presuntos responsables de una plantación de marihuana instalada en dos viviendas del municipio, una dedicada al cultivo y otra a las labores de envasado y pesaje de la droga, según ha informado la Comandancia de Alicante.
La actuación se enmarca en la operación bautizada como ‘Green Saj’, iniciada por el Área de Investigación del Puesto de Sax tras recibir diversas quejas vecinales por continuos cortes de suministro eléctrico y subidas de tensión en una calle de la localidad.
Las primeras gestiones permitieron a los agentes localizar una vivienda en la que se registraba un consumo eléctrico hasta ocho veces superior al contratado, un indicio habitual en este tipo de instalaciones. Además, comprobaron que el titular del inmueble, que no residía de forma habitual en el mismo, acudía con frecuencia.
Dos viviendas conectadas a la actividad
Durante la investigación, y con el apoyo de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC), los agentes detectaron una elevada temperatura en el interior del inmueble, compatible con la existencia de una plantación indoor de marihuana.
Las vigilancias posteriores permitieron identificar una segunda vivienda cercana que estaría siendo utilizada para tareas logísticas relacionadas con la plantación, como el pesaje y envasado de la droga.
El pasado 25 de marzo, una vez identificados los responsables, la Guardia Civil llevó a cabo la entrada y registro de ambos inmuebles, en una actuación en la que también participaron el Equipo ROCA de la Compañía de Ibi y la Policía Local de Sax.
Casi 500 plantas y droga preparada para su distribución
En los registros, los agentes intervinieron 476 plantas de marihuana, así como 600 gramos de esta sustancia ya envasada al vacío. También hallaron un machete de grandes dimensiones y diverso material destinado al pesaje y manipulación de la droga.
Asimismo, se constató que las dos viviendas contaban con un enganche ilegal a la red eléctrica, lo que habría provocado las alteraciones en el suministro denunciadas por los vecinos.
Los detenidos, ambos sin antecedentes, están acusados de un delito contra la salud pública por el cultivo de marihuana y otro de defraudación de fluido eléctrico. Tras pasar a disposición judicial, han quedado en libertad a la espera de juicio.
La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villena se ha hecho cargo de la investigación.
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