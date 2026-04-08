Dos detenidos por una oleada de robos en coches estacionados en las calles de Almoradí

La alerta de un vecino ha permitido a la Guardia Civil y a la Policía Local de Almoradí esclarecer en apenas unas horas una cadena de robos en vehículos cometidos durante una misma madrugada. Dos hombres de 25 y 31 años han sido detenidos como presuntos autores de ocho delitos contra el patrimonio (siete robos con fuerza en el interior de coches y un hurto) perpetrados el pasado 21 de febrero en distintas calles del municipio, según ha informado la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante.

La intervención se inició tras el aviso de un ciudadano que sorprendió a dos individuos sustrayendo objetos de un vehículo estacionado. Los agentes se desplazaron de inmediato y localizaron a los sospechosos en las inmediaciones. Ambos fueron reconocidos al instante por sus antecedentes policiales y por carecer de domicilio conocido, por lo que se procedió a su detención en el acto.

Durante la inspección de la zona, los agentes hallaron a escasos metros tres grandes bolsas de plástico que contenían numerosos objetos presuntamente robados: herramientas, ropa, calzado, dispositivos electrónicos, gafas de sol y perfumes. Este hallazgo llevó a ampliar el dispositivo policial.

En las horas siguientes, los agentes localizaron un total de ocho vehículos con signos de haber sido forzados en diferentes puntos de Almoradí. De forma paralela, iniciaron gestiones para identificar a los propietarios afectados e informarles de los hechos.

Efectos recuperados

Parte de los efectos recuperados ha sido ya devuelta a sus dueños, mientras continúan las actuaciones para localizar a otros perjudicados, dado que aún quedan objetos sin reclamar.

Imagen de uno de los robos captados por las cámaras de seguridad. / INFORMACIÓN

La investigación se completó con el análisis de cámaras de seguridad de la zona, cuyas imágenes confirmaron la implicación de los detenidos en todos los robos investigados.

Las diligencias, desarrolladas por agentes del Puesto Principal de Almoradí y de la Policía Local, han permitido cerrar el caso en un corto espacio de tiempo. La colaboración ciudadana, tanto en el aviso inicial como en la aportación de imágenes, ha resultado determinante para el esclarecimiento de los hechos.

Los dos detenidos han sido puestos a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orihuela, que ha decretado su puesta en libertad con medidas cautelares a la espera de juicio.