El robo de una bicicleta saca a la luz un piso que operaba como supermercado de objetos sustraídos en Alicante

El robo de una bicicleta en un garaje de Alicanteha permitido a la Policía Nacional destapar un punto de receptación de objetos robados que operaba desde un domicilio de la zona norte de la ciudad y que, según la investigación, funcionaba como centro de compra y distribución de efectos procedentes de distintos delitos. Móviles, relojes, bicicletas, patinetes y objetos de todo tipo procedentes de hechos delictivo que los detenidos habrían vendido después como si fueran un supermercado de material de segunda mano. Lo que comenzó como el robo de una bicicleta terminó destapando mucho más que una simple sustracción. Tras la denuncia de la víctima, la Policía Nacional descubrió un piso en la zona norte de la ciudad que funcionaba como un auténtico “supermercado” de objetos robados, según ha informado la Comisaría Provincial.

La investigación se inició a raíz de la denuncia de una mujer a la que le habían sustraído una bicicleta valorada en unos 500 euros. Según relató, el autor del robo era un varón conocido de la zona, con el que la víctima llegó a contactar para intentar recuperar el vehículo. La respuesta que obtuvo fue inesperada: le aseguró que la había empeñado y le ofreció otra bicicleta a cambio.

A partir de ese momento, los agentes iniciaron las pesquisas para esclarecer lo ocurrido y comprobar si detrás del robo podía haber algo más. Las gestiones practicadas permitieron identificar al presunto autor, que no actuaba solo, y vincularlo con un domicilio en el que, presuntamente, se recepcionaban objetos de procedencia ilícita.

Las investigaciones apuntaron a que en la vivienda operaban al menos otras dos personas que se encargaban de adquirir efectos sustraídos por terceros a cambio de dinero. Posteriormente, estos objetos eran manipulados y preparados para su reventa. De hecho, dos de las habitaciones del inmueble estaban específicamente habilitadas para la recepción, tratamiento y exposición de los artículos.

Imagen de parte de los efectos intervenidos durante la operación. / INFORMACIÓN

Con las pruebas recabadas, los agentes procedieron a la detención de dos varones y solicitaron autorización judicial para el registro del domicilio. En el interior encontraron una gran cantidad de objetos presuntamente robados, entre ellos bicicletas, relojes, joyas, dispositivos electrónicos como teléfonos móviles y tabletas, patinetes eléctricos, cámaras de fotos y televisores, además de herramientas destinadas, entre otras funciones, al borrado de números de serie.

Procedencia ilícita

Según las pesquisas, los efectos procedían de distintos ilícitos penales, como robos con violencia, robos en viviendas o sustracciones en el interior de vehículos. Los autores de estos hechos acudían posteriormente a la vivienda para vender los objetos, alimentando así este punto de receptación.

La investigación culminó con la detención de un tercer varón, acusado de haber adquirido la bicicleta sustraída a la denunciante.

Los tres detenidos, de 34, 35 y 43 años, han sido puestos a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de Alicante como presuntos autores de delitos de robo con fuerza, estafa y receptación.

Por su parte, los agentes continúan con las gestiones para identificar la procedencia de todos los objetos intervenidos, algunos de los cuales ya han podido ser devueltos a sus legítimos propietarios. El operativo ha permitido desmantelar un importante punto de venta de efectos robados en la ciudad.