Detenido por robar a personas mayores ingresadas en el hospital de Torrevieja

Recorría los pasillos con una gorra en la cabeza, simulando hablar por teléfono, pero en realidad estaba seleccionando objetivos. Mientras los pacientes dormían en el hospital o estaban ausentes por cualquier causa, alguien entraba en sus habitaciones y les despojaba de sus pertenencias. Preferentemente, los móviles y las tablets. Las víctimas eran personas mayores, de origen extranjero, especialmente vulnerables.

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 62 años como presunto autor de tres delitos de hurto cometidos en habitaciones de pacientes del hospital de Torrevieja, ha informado la Comandancia de Alicante. La actuación ha sido posible gracias a la colaboración del servicio de seguridad privada del centro sanitario.

La investigación se ha desarrollado por el Área de Investigación del Puesto de la Guardia Civil de Torrevieja, tras dos denuncias por robos en el interior del hospital. A partir de ahí, y gracias al análisis de las cámaras de seguridad, los agentes lograron identificar al sospechoso.

Cámaras de seguridad

En las grabaciones, el individuo, que ocultaba parcialmente su rostro con una gorra con visera y simulaba hablar por teléfono, recorría los pasillos seleccionando habitaciones. Accedía a ellas cuando los pacientes estaban ausentes, dormidos o siendo sometidos a pruebas médicas, y abandonaba después las estancias con los objetos sustraídos ocultos en la chaqueta.

Imagen de las cámaras de seguridad que captaron al sospechoso en los pasillos. / INFORMACIÓN

El análisis de las denuncias permitió detectar un patrón común que apuntaba a un mismo autor, que aprovechaba la especial vulnerabilidad de las víctimas para cometer los hurtos. El detenido, vecino de Elche, contaba además con antecedentes por hechos similares.

Los hechos volvieron a repetirse el pasado 3 de marzo, cuando el servicio de seguridad del hospital sorprendió al sospechoso cometiendo un nuevo robo y alertó de inmediato a los agentes, lo que permitió su detención.

Las investigaciones posteriores confirmaron que todas las víctimas eran personas mayores de nacionalidad extranjera. El detenido sustraía principalmente dispositivos tecnológicos de alto valor, como teléfonos móviles y tabletas, e incluso llegó a apoderarse de una bolsa con material médico imprescindible para el tratamiento de una de las víctimas.

Tras la instrucción de las diligencias, el arrestado fue puesto a disposición judicial en el Tribunal de Instancia de Torrevieja, que decretó su puesta en libertad con la imposición de medidas cautelares.

Estas actuaciones se enmarcan en el Programa Coopera de la Guardia Civil, orientado a reforzar la colaboración con los servicios de seguridad privada mediante el intercambio de información y apoyo operativo para mejorar la seguridad ciudadana.